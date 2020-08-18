banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
476.370
DOLAR
7.3590
STERLİN
9.7588
EURO
8.7826
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi nesli
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi...
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
banner355

Pilli: Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2412 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

18 Ağustos 2020 Salı 19:25
Pilli: Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2412 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yoluyla ülkeye geldiğini kaydederek, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

banner341
18 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 1695. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 9. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 7. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 99 932. Toplam vaka sayısı 230. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 154. Tedavisi devam eden vaka sayısı 72. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4”

banner360
Son Güncelleme: 18.08.2020 19:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Ağustos 2020 Çarşamba Gündemi
19 Ağustos 2020 Çarşamba Gündemi
Başbakan Tatar, Ekonomik Örgüt Temsilcileriyle Biraraya Geldi
Başbakan Tatar, Ekonomik Örgüt Temsilcileriyle Biraraya Geldi
Denktaş, Girne etkinliğini pandemi önlemleri çerçevesinde iptal etti
Denktaş, Girne etkinliğini pandemi önlemleri çerçevesinde iptal etti
UBP’den Kişmir’e protesto: “Yasal yollara başvuracağız”
UBP’den Kişmir’e protesto: “Yasal yollara başvuracağız”
CTP’den virüsle ilgili uyarı ve öneriler
CTP’den virüsle ilgili uyarı ve öneriler
SOS Çocuk Köyündeki 160 çocuk destek bekliyor…
SOS Çocuk Köyündeki 160 çocuk destek bekliyor…
Özersay, CNNTürk yayınına katılarak bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi
Özersay, CNNTürk yayınına katılarak bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi
Ydp Girne’de İlçe Seçim Komitesini Oluşturarak Hazırlıklarını Tamamladı
Ydp Girne’de İlçe Seçim Komitesini Oluşturarak Hazırlıklarını Tamamladı
Özyiğit: “Kararlar hem yetersiz, hem de ayrımcılık içermekte”
Özyiğit: “Kararlar hem yetersiz, hem de ayrımcılık içermekte”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 15 DAÜ öğrencisine burs verildi
Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 15 DAÜ öğrencisine burs verildi

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim