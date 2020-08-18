Pilli: Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2412 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yoluyla ülkeye geldiğini kaydederek, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

18 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 1695. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 9. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 7. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 99 932. Toplam vaka sayısı 230. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 154. Tedavisi devam eden vaka sayısı 72. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4”