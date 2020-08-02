Pilli: Toplam 1531 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1531olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, pozitif vakaların daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını, bu süre zarfında karantina da gözetim altında tutulduklarını belirtti.

2 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 1531. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 5. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 72 bin 985. Toplam vaka sayısı 151. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 120. Tedavisi devam eden vaka sayısı 27"