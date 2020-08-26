Pilli: Toplam 1451 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1451 olduğunu, 19 pozitif Covid 19 vakasına rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 9 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu, diğer 6 kişinin daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı ve 1 kişinin de yerel vaka olduğunu belirtti.

Covid-19 ile ilgili 26 Ağustos 2020 durumu:

"Bugün Yapılan Test Sayısı 1451. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 19. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 2. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 113.068. Toplam vaka sayısı 300. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 194. Tedavisi devam eden caka sayısı 102. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok"