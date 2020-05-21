Pilli: “Son 24 saatte toplam 105 test yapıldı, pozitif vaka yok“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte toplam 105 test yapıldığını, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, ateş ve öksürük polikliniklerine giden vakalara, gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına yapıldığını açıkladı.
Bakan Pilli'nin açıklaması şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 105
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.902
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”