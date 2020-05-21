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Pilli: “Son 24 saatte toplam 105 test yapıldı, pozitif vaka yok“
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Pilli: “Son 24 saatte toplam 105 test yapıldı, pozitif vaka yok“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte toplam 105  test yapıldığını, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 19:20
Pilli: “Son 24 saatte toplam 105 test yapıldı, pozitif vaka yok“
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte toplam 105  test yapıldığını, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, ateş ve öksürük polikliniklerine giden vakalara, gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına yapıldığını açıkladı.  

Bakan Pilli'nin açıklaması şöyle: 

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 105   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.902

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”

Son Güncelleme: 21.05.2020 19:26
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