Pilli: ”Sağlık gibi hassas bir konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor”

PİLLİ: ”SAĞLIK GİBİ HASSAS BİR KONUDA HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR”

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Burçin Aliusta, dernek olarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Pediatri Bölümüne katkıda bulunmak istediklerini kaydederek, projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Aliusta, 2019 faaliyetlerini tamamladıklarını ve dernek olarak bir misyon edindiklerini, bu çerçevede çıkardıkları dergiden elde edilen gelirle geçen sene Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisine bir yatırım yaptıklarını, bu sene 5. Sayılarını tamamladıklarını ve yine Çocuk Servisinde bir odayı restore edip hizmete sunacaklarını açıkladı.

Amaçlarının diğer sivil toplum örgütlerine örnek olmak olduğunu da belirten Aliusta, Sağlık Bakanı Ali Pilli’den bu süreçte destek istediklerini söyledi.

PİLLİ: “SAĞLIĞA KATKI İNSANA KATKI DEMEK”



Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlığa katkının insana katkı demek olduğunu, sağlıkta el birliği ile çok daha ileriye gidebileceğini vurguladı.Sivil Toplum Örgütlerinin bu noktada yaptıkları yardım ve katkılarla kutsal bir görev edindiklerinin altını çizen Bakan Pilli, derneğin faaliyetlerini takdir ettiğini, bakanlık olarak bundan sonraki süreçte her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.Pilli, sağlık gibi hassas bir konuda sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşların da elini taşın altına koyması gerektiğini, bu konuda Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin önemli bir örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.