banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113367
ALTIN
285.869
DOLAR
5.9334
STERLİN
7.6772
EURO
6.5870
Hava durumu
HAVA DURUMU
Dörtyol Kavşağı'nda büyük kaza! 1 yaralı
YİNE KAZA!
Adam kaçıran 5 kişi tutuklandı
ADAM KAÇIRAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis memuruna 5 ay hapis cezası
POLİS MEMURUNA 5 AY HAPİS...

Pilli: ”Sağlık gibi hassas bir konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor”

Pilli: ”Sağlık gibi hassas bir konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor”

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:28
Pilli: ”Sağlık gibi hassas bir konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor”

PİLLİ: ”SAĞLIK GİBİ HASSAS BİR KONUDA HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR” 

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği yönetim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Burçin Aliusta, dernek olarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Pediatri Bölümüne katkıda bulunmak istediklerini kaydederek, projeleri ile ilgili bilgi verdi.
Aliusta, 2019 faaliyetlerini tamamladıklarını ve dernek olarak bir misyon edindiklerini, bu çerçevede çıkardıkları dergiden elde edilen gelirle geçen sene Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisine bir yatırım yaptıklarını, bu sene 5. Sayılarını tamamladıklarını ve yine Çocuk Servisinde bir odayı restore edip hizmete sunacaklarını açıkladı. 
Amaçlarının diğer sivil toplum örgütlerine örnek olmak olduğunu da belirten Aliusta, Sağlık Bakanı Ali Pilli’den bu süreçte destek istediklerini söyledi. 

PİLLİ: “SAĞLIĞA KATKI İNSANA KATKI DEMEK”

banner317
Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlığa katkının insana katkı demek olduğunu, sağlıkta el birliği ile çok daha ileriye gidebileceğini vurguladı. 
Sivil Toplum Örgütlerinin bu noktada yaptıkları yardım ve katkılarla kutsal bir görev edindiklerinin altını çizen Bakan Pilli, derneğin faaliyetlerini takdir ettiğini, bakanlık olarak bundan sonraki süreçte her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.  
Pilli, sağlık gibi hassas bir konuda sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşların da elini taşın altına koyması gerektiğini, bu konuda Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin önemli bir örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi. 
 

Son Güncelleme: 25.12.2019 15:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-sen: “brtk Demokratik Toplum Düzeninin Gelişmesine Önemli Katkılar Koyuyor”
Bay-sen: “brtk Demokratik Toplum Düzeninin Gelişmesine Önemli Katkılar Koyuyor”
Tdp Genel Başkanı Özyiğit: “imar Planı Kamu Yararına Revize Edilerek Hayat Bulmalı”
Tdp Genel Başkanı Özyiğit: “imar Planı Kamu Yararına Revize Edilerek Hayat Bulmalı”
Sendikal Platform,  başbakanlık İstatistik Kurumu’nun Düzenlediği  toplantıya Katılmayacağını Duyurdu
Sendikal Platform,  başbakanlık İstatistik Kurumu’nun Düzenlediği  toplantıya Katılmayacağını Duyurdu
Yetkili Matbaa Sözleşmeleri 1 Ocak’tan İtibaren Tanzim Edilmeye Başlanacak
Yetkili Matbaa Sözleşmeleri 1 Ocak’tan İtibaren Tanzim Edilmeye Başlanacak
Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
Tüketiciler için AB uyumlu tasarıya Meclis komitesinden onay
Tüketiciler için AB uyumlu tasarıya Meclis komitesinden onay
Karavezirler Gündüz Bakım Merkezini ziyaret etti
Karavezirler Gündüz Bakım Merkezini ziyaret etti
Arkın Palm Beach Hotel Christmas gecesi düzenledi
Arkın Palm Beach Hotel Christmas gecesi düzenledi
Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası sanal paralara ilişkin açıklama yaptı...
Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası sanal paralara ilişkin açıklama yaptı...
Yarın birçok köye 4 saat elektrik verilemeycek
Yarın birçok köye 4 saat elektrik verilemeycek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim