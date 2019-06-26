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Pilli: ”Sağlık çalışanlarının ek mesai ücretleri en geç bir ay içerisinde düzenli ödenmeye başlanacak”

Pilli: ”Sağlık çalışanlarının ek mesai ücretleri en geç bir ay içerisinde düzenli ödenmeye başlanacak”

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:30
Pilli: ”Sağlık çalışanlarının ek mesai ücretleri en geç bir ay içerisinde düzenli ödenmeye başlanacak”

SAĞLIK BAKANI PİLLİ, İSKELE BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK MERKEZLERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Sağlık Bakanı Ali Pilli kamu sağlık çalışanlarının ek mesai ücretleri sorununun en geç bir ay içerisinde çözüleceğini kaydetti.

Bakan Pilli, göreve geldiği ilk günden beri sorunun farkında olduğunu ve çözülmesi için paydaşlara talimatları verdiğini belirterek, bugün ilgililerin katılımıyla  Bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirileceğini kaydetti.

“Hükümet ödemiyor, Maliye ödemiyor” gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Pilli, ek mesai bordroları Maliye Bakanlığına ulaşmadığı için ödeme yapılmadığını, bordroların ulaşmasında sıkıntı yaşandığını vurguladı.

Bordroların 4 aydır hazırlanıp Maliye’ye gönderilmediğini ifade eden Pilli, “ Maliye’ye bordrolar gitmeden Maliye nasıl ödeyecek” sorusunu sordu.

Bakanlıkta bugün paydaşlarla bir araya gelerek sıkıntıları çözeceklerini, bundan sonra  ek mesailerin düzenli olarak ödenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının büyük özveriyle görev yaptıklarını  vurgulayan Pilli, ek mesai konusunu bir düzene koyacaklarını ve en geç bir ay içerisinde  tüm sağlık  çalışanlarının ek mesailerinin düzenli bir şekilde ödenmeye başlanacağını kaydetti.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli,  bugün İskele, Mehmetçik, Yenierenköy ve Dipkarpaz Sağlık Merkezlerini ziyaret ederek,  incelemelerde bulundu, hastalar ve doktorlarla görüştü.

Sağlık Bakanı Pilli  ilk olarak  İskele Sağlık Merkezini ziyaret etti. İskele Sağlık Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Şenol  Bakan’a merkez ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

Bakan Pilli burada yaptığı açıklamada, sorunlarını yerinde görüp tespit ederek çözmek amacıyla sağlık merkezleri ve sağlık hizmeti veren  birimleri belli bir program dahilinde ziyaret ettiğini kaydetti.

Pilli, amaçlarının sağlık merkezleri ve birimlerinin bulunduğu yerden daha yukarıya çıkarmak olduğunu belirtti

Pilli, birinci basamakta bulunan sağlık merkezlerinin güçlendirilmesiyle hastanelerin yükünün azalacağını, ilk hedeflerinin bu olduğunu kaydetti.

İskele Merkezi ziyaretinden memnun kaldığını söyleyen Pilli, ufak tefek bazı eksiklikler bulunduğunu bunları da gidereceklerini söyledi.

Pilli, hastalardan aldığı bilgi doğrultusunda İskele Sağlık Merkezinde  güzel sağlık hizmeti verildiğini, İskele Sağlık Merkezinin daha da geliştirilmesi yönünde projeleri olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 26.06.2019 15:38
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