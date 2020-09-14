Pilli: Radikal tedbirler almaya kararlıyız

“BULAŞICI HASTALIKLAR YASA ÖNERİSİ” MECLİS’TE GÖRÜŞÜLDÜ

İKİNCİ GÖRÜŞME SONA ERDİ… ÖNERİNİN ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMESİ PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

BAŞBAKAN TATAR: “HERKESİN KURALLARA SAYGI DUYMASI GEREK… YASANIN AMACI CEZA KESMEK PARA ALMAK DEĞİL, YAPTIRIM GÜCÜ UYGULAYARAK TEDBİRLERİN ALINMASINI SAĞLAMAK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü olağanüstü toplantısını tamamladı. Toplantıda, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi”nin ikinci görüşmesi sona erdi.

Cumhuriyet Meclisi bugün “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi”ni görüştü. Önerinin ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesi 17 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, yasa önerisinin hazırlanmasında görev alan herkese teşekkür etti.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin yüzde 70’ine PCR testi yapıldığını ve negatif sonuç alındığını açıkladı. Uluçay, iki milletvekilinin COVID 19 nedeniyle tedavi altında olduğunu anımsatarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ANGOLEMLİ

Yasa önerisi görüşülürken söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, “Maraş’ı açacaksanız açın. Bu konuyu seçime malzeme etmeyin” dedi.

Angolemli, ülkede yasaların uygulanmadığını, denetim yapılmadığını söyledi.

Yasanın belediyeleri kenara iterek Bakanlar Kurulu’na yetki verdiğini belirten Angolemli, Belediyeler Yasası’nda iş yeri açma-kapatma yetkisinin belediyelerde olduğunu, bu yasa ile yetkinin hükümete verildiğini bunun da Belediyeler Yasası’na aykırı olduğunu bu durumun kaos yaratacağını söyledi.

Angolemli, idari para cezası ve kapatma yetkisinin bakanlık ile birlikte belediye yetkililerine verilmesi gerektiğini, bu haliyle yasanın kaos yaratacağını belirtti.

Denetimsizlik ve koordinasyonsuzluğun faturasının ağır olduğunu söyleyen Angolemli, 30’ları aşan vakaların görülmeye başlandığını kaydetti.

Angolemli, söz konusu maddeye olumsuz, genele ise olumlu oy vereceklerini ifade etti.

DSÖ’nün önerilerine uyulmadığını Türkiye’nin karantina uygulaması dışında tutulduğunu söyleyen Angolemli, vakaların arttığını bilim insanlarının dinlenmediğini savundu.

Angolemli, “Önlemini al, sınırları aç ama bu yapılmadı, koordinasyon yok” dedi.

Yasanın geçeceğini ama denetleme yapılmazsa hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyleyen Angolemli, belediye zabıtaları hatta askerin de denetim yapması gerektiğini, polis sayısının yeterli olmadığını belirtti.

Tüzüklerin de hazırlanması gerektiğini dile getiren Angolemli, “Denetim olmazsa hiçbir şey olmaz. Denetimsiz bir ülke olamaz. En iyi yasalar da çıksa bir işe yaramaz” dedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, 1 Temmuz’dan bugüne iki buçuk ayda 485 pozitif vaka tespit edildiğini, pandemi hastanesinin önemli olduğunu belirtti.

“Olması gerekirdi ama yapamadınız kendi aranızda anlaşamadınız” diyen Hamzaoğulları, eğer bu yapılsaydı şu anda okulların açılmış olacağını söyledi.

Hamzaoğulları, rastgele testlerin etkin bir şekilde uygulanamadığını, gereken tedbirler alınmadığını, hükümetin “biz hazırız” dediğini ancak okulların açılamadığını ifade etti.

Ülkenin kamu sisteminin çöktüğünü savunan Hamzaoğulları, hemşire adı altında alınan vakıflarda çalışan kişi olduğunu söyledi.

YDP ekibinin ziyarette bulunduğu Yeşilköy ve Sipahi’de yaklaşık 90 kişi ile temas edildiğini, bir kişinin pozitif olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, bu kişilerin kendilerini izole etmesi ve testlerin tekrarlanması gerektiğini belirtti.

Hamzaoğulları, Çatalköy İlkokulu ve 9 Eylül’deki pozitif vakalarla ilgili bilgi talep etti.

Otobüs şoförlerinin hükümet tarafından ikiye bölündüğünü söyleyen Hamzaoğulları, taşımacıların zorda olduğunu, okulların açılacağının söylendiğini, buna yönelik taşımacıların gerekli hazırlıkları yaptığını kaydetti.

Hamzaoğulları, Maliye Bakanlığı’nın taşımacılara 30 günlük avans vereceğini, bazılarına 20 günlük avans verileceğini söylediğini belirterek, avansı ve ödeme tarihinin açıklanmasını istedi.

Maliye Bakanı’na gereken önlemleri alma çağrısında bulunan Hamzaoğulları, sektörün zorda olduğunu söyledi.

Karpaz Meslek Lisesi’ni yapanların hak edişlerini alamadığını söyleyen Hamzaoğulları, oraya yapılacak hizmetin hak ediş parasının ödenmesi gerektiğini belirtti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüsün tüm dünyanın sorunu olduğunu, çevre ülkelerde vakaların arttığını söyledi.

Bakan Pilli, “COVID 19 ile birçok ülkeden daha iyi mücadele ediyoruz. Halkımız sağlığına önem veriyor, biz de her şeyden önce sağlık diyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığı için ne gerekirse onu yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyleyen Pilli, dünyanın birçok ülkesinde KKTC’de otelde bekletilen vakaların evde bekletildiğini belirtti.

Pilli, bu hastaların eve gönderilmediğini, doktor kontrolünde tutulduğunu kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinde solunum zorluğu olmadıkça vakaların evde bekletildiğini dile getiren Pilli, alınan tedbirlerin birçok ülkeden daha iyi olduğunu söyledi.

“TAM DEĞİL AMA TAMA YAKIN HİZMET”

“Tam hizmet veremiyoruz, ama tama yakın bir hizmet veriyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz” diyen Pilli, tüm doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, onlarla sorunu olmadığını belirtti.

Pilli, gösterişli cümlelerle kendini başarılı göstermeye çalışmadığını, gösterişli cümleler kuramadığını, bunun yerine vakaları asgariye indirerek başarı sağlamaya çalıştığını ifade etti.

100 tane daha hemşire ihtiyacı olduğunu söyleyen Pilli, önümüzdeki günlerde 50 hemşire daha alınması gerektiğini kaydetti.

Pilli, kışın enfeksiyon vakalarının arttığını, COVID 19 ile birlikte ciddi sorunlar yaşanabileceğini, dolayısıyla hedeflerinin COVID 19’u durdurmak ve kışa daha rahat girmek olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın radikal tedbirler almaya kararlı olduğunu dile getiren Pilli, sağlık olmazsa ekonomi de olmayacağını vurguladı.

Pilli, özel hastanelerde yapılan testlerin ve pozitif vakaların Sağlık Bakanlığı’na bildirildiğini, tüm tetkiklerin bakanlığa iletildiğini kaydetti.

Covid 19 testleri pozitif olan YDP başkanına ve milletvekillerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Pilli, ikisinin de durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Pilli, özel hastanenin pandemi oteline ilişkin protokol imzalandığını, oranın bakanlık kontrolünde olduğunu, ilacı bakanlığın verdiğini kaydetti.

Yasanın geçmesinin önümüzdeki günlerde alınacak kararlarda etkili olacağına inanç belirten Pilli, “Bu yasa bizim elimizi güçlendirecektir” dedi. Pilli, yasaya emek veren herkese teşekkür etti.

Pilli, pandemiyi kontrol altına almaya kararlı olduklarını, sağlık ve halk için var olduklarını, 7/24 bunun için çalıştıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’ta vaka sayısının önümüzdeki günlerde artacağını belirten Pilli, KKTC’de vaka sayılarının şeffaf olduğunu, Sağlık Bakanı öğrenmeden vakaların başkaları tarafından öğrenildiğini, ülkenin yapısının bu olduğunu söyledi.

Pilli, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarını talepleri olması halinde ülkeye geri götürdüğünü söyleyerek, “Alıyorsa biz de göndereceğiz. Biz kovmadık, kendi istekleri ile gittiler” dedi.

Kararların sık sık değiştirildiği eleştirilerini yanıtlayan Pilli, yetersiz ve eksik kararların süratle giderildiği ve günün şartlarına uygun hale getirildiğini kaydetti.

Pilli, bu mücadelede Başbakan, bakanlar ve bakanlığının halk sağlığı için tüm radikal tedbirleri almaya hazır olduğunu ve alacağını söyledi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, “Hep şikayet eden bir toplum olduk” dedi.

Yasanın çok önemli bir yasa olduğunu ancak yasa haricinde birçok konunun bugün görüşüldüğünü belirten Gündüz, yasanın ceza uygulamasını gündeme getireceğini kaydetti.

Gündüz, öngörü olarak denetimlerin yetersiz kaldığı noktalarda belediyelerin dahil edildiğini belirtti.

Belediyeler Yasası’nın maske- sosyal mesafe- hijyen denetimine ilişkin maddesi olmadığını söyleyen Gündüz, dolayısıyla bir kaos yaşanmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Gündüz, yasanın halkın huzurunu kaçıran durumların giderilmesini sağlayacağını ifade etti.

Su isale hattına ilişkin reklam yapıldığına ilişkin söylemleri eleştiren Gündüz, yapılan çalışmaların öneminin büyük olduğunu söyledi.

Suyun yaşamsal olduğuna işaret eden Gündüz, pandemi sürecinde suyun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, dünyada ölüm sayısının artarak devam ettiğini, işin daha yarısında değil başında olunduğunu önlemlerin buna göre revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık altyapısındaki eksikliklere işaret eden Şahiner, bu durumun pandemi öncesinde de böyle olduğunu belirtti.

Şahiner, bu eksikliklere göre hareket edilmesi ve vaka sayısının minimal düzeyde tutulması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Vakaların arttığını, ekonominin sıkıntıda olduğunu söyleyen Şahiner, eğitimin de aksadığını alınan kararların savunulacak yanı olmadığını, yönetimin değişmesi gerektiğini savundu.

TATAR

Daha sonra söz alan Başbakan Ersin Tatar, yasa değişikliğinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın geçirilmesine de katkı koyanlara teşekkür ederek, bu salgın ortaya çıkmadan önce pandemi hastanesinin Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından gündeme getirildiğini belirtti.

Tam donanımlı pandemi hastanesinin ekim ayına kadar tamamlanmasının beklendiğini dile getiren Tatar, yangın, deprem gibi başka salgın ve felaketlerde de kullanılabilecek bir merkez olacağını kaydetti.

Tatar, ekonomik sebeplerden dolayı sektörlerin yaşayabilmesi, ekonomik çarkların dönmesi için açılmanın gerekli olduğunu, daha sonra yerel bulaşın atmasıyla yeni tedbirler alındığını ve alınacağını ifade etti.

Sağlığa yapılan harcamalara değinen Tatar, ilk önce halkın sağlığının, daha sonra ekonominin geldiğini belirtti.

Tatar, Türkiye ile imzalanan anlaşmayla gelen katkılara ve önemine vurgu yaptı.

Milyar TL üzerinde bir kaynağın özel sektöre aktarıldığını söyleyen Tatar, sağlık ve ekonomik alanda atılan adımların küçümsenecek adımlar olmadığını kaydetti.

Tatar, tüm gelişmiş ülkelerin pandemiden dolayı yıkım ve darbe yaşadığını, KKTC’de ise bunun en az hissedilir şekilde yaşandığını belirtti.

Tatar, günün koşullarına göre tedbirlerin revize edildiğini ifade etti.

İç bulaşın kontrol altında olduğunu söyleyen Tatar, hükümet ortağı ile birlikte yapılan değerlendirmelerde alınan kararlarda halkın sağlığının gözetildiğini belirtti.

Koronanın ne zaman sona ereceğinin belli olmadığını kaydeden Tatar, “Temkinli olmaya devam edeceğiz, rehavete kapılmayacağız” dedi.

Herkesin kurallara saygı duyması gerektiğini belirten Tatar, yasanın amacının ceza kesmek para almak değil, yaptırım gücü uygulayarak tedbirlerin alınmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Tatar, vakaların artması ve azalmasına paralel tedbirlerin alınacağını belirtti.