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Pilli: Polis ve basın mensuplarına yarın ücretsiz PCR testi yapılacak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli yarın polis ve basın mensuplarına ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 21:15
Pilli: Polis ve basın mensuplarına yarın ücretsiz PCR testi yapılacak
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli yarın polis ve basın mensuplarına ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.

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Pilli konuyla ilgili açıklamasında, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'nda, Mağusa Devlet Hastanesi'nde, Lefkoşa Fuar Alanı'nda ve Girne Leymosun Kültür Evi'nde 08.00-16.00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testlerinin yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli, tüm  basın mensupları ve Polis Teşkilatı'na belirtilen saatlerde  PCR testi yapılacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 06.02.2021 22:37
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