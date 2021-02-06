Pilli: Polis ve basın mensuplarına yarın ücretsiz PCR testi yapılacak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli yarın polis ve basın mensuplarına ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.

Pilli konuyla ilgili açıklamasında, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'nda, Mağusa Devlet Hastanesi'nde, Lefkoşa Fuar Alanı'nda ve Girne Leymosun Kültür Evi'nde 08.00-16.00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testlerinin yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli, tüm basın mensupları ve Polis Teşkilatı'na belirtilen saatlerde PCR testi yapılacağını kaydetti.