Pilli niye SESSİZ!

Sağlık Bakanlığı’na alınan test kitleri konusunda yolsuzluk iddiaları kafalarda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

Yaşanan salgın döneminde sosyal medyada satın alınan kitler konusundaki yolsuzluk iddiaları devam ederken yapılan alımlarda birelirinin haksız kazanç elde ettiği yönündeki suçlamalar havada kaldı.

G. Mağusa Devlet Hastanesi’nin tanesi 23 Dolara mal ettiği kitler Sağlık Bakanlığı tarafından 83 Dolar’a satın alınınca aradaki fark yapılan ihalenin adrese teslim olduğu yönünde algılandı.

Bu konada HP Milletvekili Jale Refik Rogers’e yapılan bazı suçlamalar üzerine bakanlığın hala sessizliğini koruması hükümet ortakları arasında da çeşitli tartışmalara neden oldu.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Levent Özadam’a açıklama yapan Rogers, son iki yıldır milletvekili olduğu için devlet hastanesi ile ilgisinin olmadığını bu konuda şaibenin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Rogers ayrıca sağlık gibi hasassiyet gesterilmesi gereken bir konuda bakkal hesabı yapmanın doğru bir şey olmadığını iki ürün arasında kalite farkının da araştırılıp ona göre yorum yapılması gerektiğini ifade etti.

G.Mağusa Devlet Hastanesi’in aldığı 24 Dolarlık kitlerin proforma faturası