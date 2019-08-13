Pilli'nin 'kurban' fotoğrafı tepki çekti...

Kurban Bayramı, belediyelerin salhaneleri dışında, veteriner kontrolsüz hayvan kesimlerine yasal ortam hazırlayacak bir olgu olamaz... Kurban kesiminden sonra yerlerde sürünen etlerin başında Sağlık Bakanımız Dr. Ali Pilli'yi güler yüzle görmek ise bir şok... İlkel bir kabile manzarası maalesef!..Umarım duruma müdahale etmek için oradaydı Sayın Sağlık Bakanımız... Toplum sağlığını koruyacak olan bizatihi Sağlık Bakanlığı'dır çünkü... Halka et servisi böyle yapılırsa Güney'den gelen kaçak etlerin peşine düşmenin ne gereği var ey dostlar?!..