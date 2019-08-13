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Pilli'nin 'kurban' fotoğrafı tepki çekti...

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yer aldığı kurban kesme fotoğrafı sosyal medyada tepki çekti...

Pilli'nin 'kurban' fotoğrafı tepki çekti...

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yer aldığı kurban kesme fotoğrafı sosyal medyada tepki çekti...

13 Ağustos 2019 Salı 11:31
Pilli'nin 'kurban' fotoğrafı tepki çekti...

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Gazeteci Ahmet Tolgay Sağlık Bakanı Pilli'nin tepki çeken fotoğrafı ile ilgili sosyal medya hesabından şunları paylaştı...

Kurban Bayramı, belediyelerin salhaneleri dışında, veteriner kontrolsüz hayvan kesimlerine yasal ortam hazırlayacak bir olgu olamaz... Kurban kesiminden sonra yerlerde sürünen etlerin başında Sağlık Bakanımız Dr. Ali Pilli'yi güler yüzle görmek ise bir şok... İlkel bir kabile manzarası maalesef!..Umarım duruma müdahale etmek için oradaydı Sayın Sağlık Bakanımız... Toplum sağlığını koruyacak olan bizatihi Sağlık Bakanlığı'dır çünkü... Halka et servisi böyle yapılırsa Güney'den gelen kaçak etlerin peşine düşmenin ne gereği var ey dostlar?!.. 

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