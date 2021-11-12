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Pilli: “Mevsim değişimi başladı, dikkatli olmalıyız”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede mevsim değişiminin başladığını, mevsim değişikliklerinin her tür hastalığa davetiye çıkardığını, Covid-19 salgının da bu koşullarda daha da etkin olacağını, halkın bir pandemi sürecinden geçilmekte olduğunu bir an bile unutmadan davranması gerektiğini söyledi. 

12 Kasım 2021 Cuma 17:45
Pilli: “Mevsim değişimi başladı, dikkatli olmalıyız”

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Altını çizerek vurgulama istiyorum şu anda tüm merkezlerimizde aşı yapılmaktadır. İlerleyen günlerde aşı kampanyamız genişletilecektir. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılamaktır” diyen Ali Pilli, aynı zamanda yaş aralığı genişletilmiş aşılama programı, covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılarla ilgili detayları paylaştı.
“VAKA SAYILARINDA BIR MIKTAR ARTIŞ OLMASINI BEKLIYORUZ” 
Pilli, “Geçmiş dönemle alakalı veriler artık elimizde. Bu veriler ışığında uzun vadeli projeksiyonlar yapabiliyoruz. İstatistiklere bakacak olursak, önümüzdeki aydan itibaren bahar aylarına kadar vakalarda bir miktar artış olmasını bekliyoruz.” diyen Pilli, aşılanma oranı yukarılara çekilebilirse, vaka sayıları artsa bile sağlık sistemine yük bindirebilecek ağır vaka sayılarının uygun seviyelerde tutulabileceğini kaydetti.
Pilli, “ Bu nedenle gerek 1. Doz gerekse zamanı gelen diğer doz aşılarınızı mutlaka yaptırın. Özellikle 12 yaş üzerindeki herkes aşılarını yaptırmalıdır.” dedi.  

“AŞILANMAK ÜZERE BAŞVURAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZ GERİ ÇEVRİLMEYECEKTİR" 
Pilli şöyle devam etti:
“Altını çizerek vurgulama istiyorum şu anda tüm merkezlerimizde aşı yapılmaktadır. İlerleyen günlerde aşı kampanyamız genişletilecektir. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılamaktır. 

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Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir. Tüm veriler aşının salgınla mücadelede, özellikle hastalığın geçirilme seviyesine ciddi etki yaptığını gösteriyor. Sağlığınızı riske atmayın. Aşınızı mutlaka yaptırın. “
 

YAŞ ARALIĞI GENİŞLETİLMİŞ AŞILAMA PROGRAMIMIZ 

 

Aşı yapılan gurup

Yapılacak Aşı 

1.

12-18 yaş aşısız kişiler

Biontech

2.

18 yaş ve üzeri aşısız kişiler 

Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen)

3.

18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 

3.doz 

4.

18 yaş üzeri 2 doz Biontech  olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz Biontech

5.

18 yaş ve  üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı   olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz   Biontech

6.

18 yaş ve  üzeri Johnson & Johnson aşı   olup üzerinden 3  ay geçmiş olanlar

2.doz    Biontech

7.

Sağlık çalışanı olup 3.dozun üzerinden 1 ay geçmiş olanlar

4.doz    Biontech

COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR

Lefkoşa

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

a

a

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

a

a

Cyprus Life Hospital

a

Değirmenlik Sağlık Merkezi

a

Elit Hospital

a

Etik Hastanesi

a

Fuar Alanı Aşı Merkezi

a

Kolan Lefkoşa Hastanesi

a

Miracle Hospital

a

Trenyolu Polikliniği

a

a

Gazi Mağusa

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Gazi Mağusa Devlet Hastanesi

a

a

Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri

a

Akdoğan Sağlık Merkezi

a

a

Geçitkale Sağlık  Merkezi

a

Kunter Güven Hastanesi

a

Mağusa Tıp Merkezi

a

Mağusa Yaşam Hastanesi

a

Maraş Sağlık Merkezi

a

a

Serdarlı Sağlık Merkezi

a

Girne

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Girne Akçiçek Hastanesi

a

a

Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi

a

a

Çamlıbel Sağlık Merkezi

a

a

Dikmen Sağlık Ocağı

a

Esentepe Sağlık Merkezi

a

Girne Amerikan Üniversitesi

a

a

Lapta Sağlık Merkezi

a

a

Özel Girne Hastanesi

a

Özyalçın Aşı Merkezi

a

a

Güzelyurt

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Güzelyurt Saglik Merkezi

a

Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri

a

a

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni.

a

İskele

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

İskele Sağlık Merkezi

a

a

Dipkarpaz Sağlık Merkezi

a

Mehmetçik Sağlık Merkezi

a

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi

a

a

Lefke

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Cengiz Topel Hastanesi

a

a

Lefke Avrupa Üniversitesi

a

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Son Güncelleme: 12.11.2021 19:35
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