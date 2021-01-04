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Pilli Meclis'te konuştu

Sağlık Bakanı Ali Pilli aşı planlarının hazır olduğunu belirtti..

04 Ocak 2021 Pazartesi 17:15
Pilli Meclis'te konuştu
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Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, dünyada Covid-19’un artmakta olduğunu söyleyerek, bu hastalığın kış aylarında artışa geçeceğini söylediklerini ve önlem aldıklarını kaydetti.
Ülkeye 3 günlük gelişlerle ilgili kurallara uyulmadığından dolayı bu kuralı kaldırdıklarını dile getiren Pilli, ekonomi açısından 3 günlük gelişlerle ilgili alınan kararın aslında iyi bir karar olduğunu fakat bu karara uyulmadığından dolayı da uygulamayı kaldırdıklarını anlattı.

“KURALLARA UYULMASI GEREKİR “
Kişilerin bireysel olarak kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Pilli, her türlü önlemin alındığını fakat uygulamanın yapılmadığını söyleyerek, “herkesin başına da bir kişi koyamazsınız” dedi.
Bir otelde yaşanan yılbaşı etkinliğinden dolayı soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Pilli, otellerde çok kişi olmadığını ve kumarhanelere KKTC vatandaşının girmesinin yasak olduğunu anımsatarak, denetimlerin bundan sonra daha sıkı olacağını kaydetti.
Kurallara uyulması halinde vakalarda artış olmayacağını ve bulaşın biteceğini söyleyen Pilli, herkesin kendine düşen görevi yapması gerektiğini, yapılmaması halinde vakaların artacağına dikkat çekti.

“AŞI PLANLARIMIZ HAZIRDIR”
Aşı planlarını yaptıklarını söyleyen Pilli, Türkiye’den sinovak aşılarının gelerek aşılanmaya başlanacağını ve aşıların ilk önce sağlık çalışanları, huzur evlerinde yaşayanlar, kronik hastalar ve geriye kalan herkesin peyder pey aşılanacağını belirtti.

“AB AŞILAR KONUSUNDA NET DEĞİL”
Güney’den gelecek aşılarla ilgili de planların yapıldığını ve AB’nin tüm sorularına cevap verildiğini dile getiren Pilli, AB’nin net bir şey söylemediğini, ne zaman hangi aşıların ne kadar miktarda geleceğinin sorulduğunu söyleyerek, kendilerinin tüm planlamayı yaptıklarını kaydetti.
Yeni mutasyonla ilgili ise, KKTC’de var mı yok mu bunun da araştırmasını yaptıklarını dile getiren Pilli, bu virüsün çok hızlı yayıldığını bildiklerini fakat her mutasyona uğrayan virüsün tarih boyunca iyi mutasyona uğradığını, bu virüsün de bu yönde mutasyona uğradığını düşündüğünü ve bu virüse karşı da tedbirlerini aldıklarını söyledi. 
Rum tarafının Ocak ayının 7’sinden sonra tamamen kapanacak olduğu duyumunu aldığını dile getiren Pilli, oradaki sağlık sisteminin çökme durumunda olduğunu söyleyerek, herkesin kendine düşen görevi yapması halinde virüsün daha büyük zarar vermeden kontrolünün sağlanacağını düşündüğünü kaydetti.

BELEDİYELERE VE POLİSE DENETLEME YETKİSİ VERİLECEK

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Belediyelere ve polise denetleme yetkisi vermek için Bakanlar Kurulu’nda açılımlar yapılacağını dile getiren Pilli, herkese kurallara uyma çağrısı yaptı. 
Covid-19’u kontrol altına almanın kolay olduğunu, bireylerin kendine düşen görevi yapması halinde vakaların 1’e ve 2’ye düşeceği inancını dile getiren Pilli, herkesin kendini bildiğini ve gerekmesi halinde kişilerin kendi kendilerini de izole etmeleri gerektiğini kaydetti.
Aşı konusunda tüm üst kurul ile basın açıklaması yapmayı düşündüklerini dile getiren Pilli, halkın daha iyi bilinçlenmesi için basın toplantısı yapıp açıklama yapacaklarını söyledi.
Denetim yaptıklarını, cezalar kesildiğini dile getiren Pilli, bunları basına aktarmadıklarını fakat artık basına açıklayacaklarını söyledi.

“ALETLER KONTAMİNE OLDU FAKAT HEMEN DÜZELTİLDİ”
Laboratuvarda aletlerin kontamine (aletlerin fazla çalışmasından dolayı yanlış sonuç verme durumu) olduğu söylentileriyle ilgili ise Pilli, aletlerin kontamine olduğunu ve çamaşır suyu ile temizlendikten sonra testlerin tekrardan doğru şekilde yapıldığını söyledi. 
Vakaların bölgelere göre dağılımının da yapılacağı, raporun sonuçlanmak üzere olduğunu dile getiren Pilli, ileriki günlerde raporun en iyi şekilde sunulacağını kaydetti. 
Başhekim Yardımcısı’nın basına açıklama yaptığından dolayı görevden alınmadığını söyleyen Pilli, bazı bulaşların olmasından dolayı hastane yönetiminde bazı sıkıntıların görüldüğünü dile getirerek, ilgili yöneticinin basından önce bakanlığa bildirmesi gerektiğini vurguladı.
Aşıların hangi kronik vakalara ve hastalıklara yapılacağının bilindiğini dile getiren Pilli, aşıların nerede yapılacağını ve bekletileceğinin plan ve programlarının yapıldığını; kendilerinin aşı yapma konusunda başarılı olacaklarına inandığını ve herkesin de rahat olması gerektiğini kaydetti.

PİLE KÖYÜ…
Pile köyünde alınan karlar sonucunda bazı mağduriyetler yaşandığını dile getiren Pilli, bugün de üst komitenin toplanarak, Rum tarafında çalışanlar ve orada yaşayanlarla ilgili kararların alınacağını söyledi ve önce sağlık konusuna önem verdiklerini kaydetti.
“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da kurallara uyması gerektiği” konusuna da değinilen bazı  soruları cevaplayan Pilli, Cumhurbaşkanı’na bu konuyu ileteceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİMeclis Genel KuruluKktc Aşı Planları
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