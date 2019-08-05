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Pilli Lefke'yi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lekfe'yi ziyaret ederek bölge halkı ile görüştü.  

Pilli Lefke'yi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lekfe'yi ziyaret ederek bölge halkı ile görüştü.  

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:22
Pilli Lefke'yi ziyaret etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Cengiz Topel Hastanesi'ne de giden Bakan Pilli, hastaları ziyaret etti sağlık personelinden hastanenin son durumu ile ilgili bilgiler aldı.  

Lekfe'de vatandaşların sorunlarını  dinleyen Bakan Pilli'ye özellikle bölgede bulunan çöp yığınları, çevre konusunda  ve sulama konusunda yaşanan sıkıntılar aktarıldı; Güzelyurt ve Lefke arasındaki yolun tamamlanması, ilçe olması nedeniyle devlet dairelerinin Lefke İlçesine taşınması talepleri iletildi.

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Bakan Pilli, Lefke'nin ilçe olması ve KKTC'nin her noktası kadar önemli  bir bölge olması nedeniyle hükümetin gerekli hassasiyeti göstereceğini, Cengiz Topel Hastanesi'nde mevcut eksikliklerin giderilmesi için de çalışmaların hızlandığını kaydetti. 

Ziyaret esnasında  Pilli'ye Lefke Kaymakamı Sadi Güneş de eşlik etti. 

Son Güncelleme: 05.08.2019 18:53
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