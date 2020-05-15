Pilli: "KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 988 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, Kovid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına, bazı meslek guruplarına,Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına,Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Pilli, bugüne kadar toplam 28 bin 621 test yapıldığını da belirtti.

Pilli, bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 hastası olduğu iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Küçük bir ülke olan KKTC’de vaka saklanması diye bir durumun söz konusu olamayacağını ve tüm vakaların şeffaf bir şekilde açıklandığını belirten Bakan Pilli, söz konusu şahıs hakkında yaptığı gerçek dışı söylemlerden dolayı yasal işlem yapılması için dilekçe verdiğini söyledi.