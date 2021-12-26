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Pilli: KKTC’de toplam 29 Omicron varyantı tespit edildi

PİLLİ:

26 Aralık 2021 Pazar 18:30
Pilli: KKTC’de toplam 29 Omicron varyantı tespit edildi

PİLLİ:"OMİCRON VARYANTI ARTIYOR DİKKATLİ OLMALIYIZ "

“SÜRELERİ GELEN HATIRLATMA DOZLARINI YAPSIN”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Omicron varyantı tespit kitleriyle Covid-19 pozitif çıkan vakalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ülkede toplam 29 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Pilli, omicron varyantının şu anda daha çok genç yaşta olan kişilerde tespit edildiğini, büyük bir kısmının asemptomatik yani herhangi bir belirti göstermediğini, semptomları olanların ise üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiklerini belirtti.

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Bakan Pilli, şu anda hafif belirti gösteren bu varyantın ilerleyen günlerde nasıl seyredeceğinin henüz bilinmediğini, ancak vakaların hızla artmasına neden olmasından dolayı sağlık alt yapımızın zorlanmasına sebep olacak bir nitelikte olduğunu, dolayısıyla mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durarak kurallara uymanın önem taşıdığını söyledi.

Vakaların şu anda karantinada bulunduklarını ve temaslı takiplerinin titizlikle yapıldığını belirten Bakan Pilli, omicron varyantının artmasını beklediklerini ifade etti.

Omicron varyantına karşı korunmada Covid-19 aşılarının hatırlatma dozlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Pilli, hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma doz süreleri gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

Pilli, Covid-19 ile mücadelede aşıyla birlikte özellikle kalabalık ortamlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın omicron varyantının yayılımı açısından en önemli etken olduğunu sözlerine ekledi. 

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Son Güncelleme: 26.12.2021 20:42
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