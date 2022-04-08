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Pilli:''Kan temel yaşam kaynağıdır,sürekli ihyiyaç duyulan birşeydir''

Sağlık Bakanlığı Thalassaemia Hastalarına Kan Bağışçısı Kazanım Birimi bugün düzenlenen törenle açıldı.

08 Nisan 2022 Cuma 12:58
Pilli:''Kan temel yaşam kaynağıdır,sürekli ihyiyaç duyulan birşeydir''

Kan bağışçısı sayısını artırma ve farkındalık yaratma amacıyla kurulan Thalassaemia Hastalarına Kan Bağışçısı Kazanım Birimi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek.

Açılış töreninde, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar ve Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Lefkoşa Kan Bankası yetkililerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Pilli
Sağlık Bakanı Ali Pilli, biriminin amacının kan bağışçısı sayısını artırmak ve farkındalık yaratmak olduğunu söyleyerek, kan bağışı sıkıntısının tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de yaşandığını belirtti.

“Kan temel yaşam kaynağıdır, sürekli ihtiyaç duyulan bir şeydir” diyen Pilli, özellikle pandemi döneminde kan sıkıntısının daha da arttığını söyledi.

Ülkede ordu ve polisin sürekli kan bağışında bulunarak destek verdiğini dile getiren Pilli, teşekkür etti.

Kanın tek kaynağının insan olduğuna işaret eden Pilli, tüm halka kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

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“Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasası”nın geçtiğini, bu yasanın ileriye taşınacağını belirten Pilli, kan ihtiyacının sağlıklı ve erken temini için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Oygar

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar da, kan bağışının hayat kurtardığına vurgu yaptı.

“Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasası’nın yürürlüğe girdiğini anımsatan Oygar, yasanın amacının kan bağışını artırma, etik kurallara uyulması, kontrol, denetim ve güvenliğin sağlanması olduğunu belirtti.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal Kan Hizmetleri Merkezi’nin kurulması için çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oygar, Organ Bağışı Merkezi’nin kurulduğunu, Kan Bağışçısı Kazanım Birimi’nin de bugün açıldığını söyledi.

Thalassaemia Hastalarına Kan Bağışçısı Kazanım Birimi’nin kurulma amacının kan bağışçısı sayısını ve farkındalığı artırma olduğunu dile getiren Oygar, Thalassaemia Derneği’ne kan bağışına destek veren ordu mensuplarına, polise ve halka teşekkür etti.

Beşevlerli
Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli ise 150 Thalassaemia hastasının aylık ortalama 500-600 ünite kana ihtiyaç duyduğunu, kan ihtiyacının kan bankası,  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri birliklerden sağlandığını belirtti.

Kan ihtiyacında zaman zaman sıkıntılar yaşandığını, özellikle pandemi döneminde kan stoklarının yeterli olmadığını söyleyen Beşevlerli, Thalassaemia Hastalarına Kan Bağışçısı Kazanım Birimi’nin yeni kan bağışçıları bulma ve bağışçılarla bire bir irtibata geçerek kan toplanmasını sağlama noktasında önemli görevi olacağını kaydetti.

Beşevlerli, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Müsteşar Düriye Deren Oygar, müdürler ve Kan Bankası personeline, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür etti.

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ALİ PİLLİThalassaemia Hastalarına Kan Bağışçısı Kazanım BirimiKktc
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