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Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili sivil toplum örgütlerini bilgilendirdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi konusunda Evrensel Hasta Hakları Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Alzheimer Derneği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği başkan ve yönetimlerinden oluşan bir heyetle görüştü.

24 Şubat 2022 Perşembe 14:45
Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili sivil toplum örgütlerini bilgilendirdi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sınır Üstü Yaşlı Bakım Evi’nde yaşananların ardından bir inisiyatif grubu oluşturulduğu, inisiyatif temsilcilerinin Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili birtakım iddialar sonrasında Sağlık Bakanı Ali Pilli’den konuyla ilgili bilgi almak istemesi üzerine bu ziyaretin gerçekleştirildiği belirtildi. 
Sağlık Bakanı Pilli görüşmede yaptığı açıklamada, temel görevlerinin sağlığı ileriye taşımak olduğunu, bunun için kalıcı çözümlerin ortaya konulacağını, yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu, var olan sorunların birlikte iş birliği ile aşılabileceğini vurguladı. 
“İDDİALAR KONUSUNDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI”
Yaşlı bakım evlerinin denetim ve kontrolünün devletin görevi olduğunu ifade eden Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde yapılan birtakım iddialar doğrultusunda soruşturma başlatıldığını ve kendisinin zaman zaman bakım evini de ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldığını kaydetti.

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Kalkanlı Yaşam Evi’nde bir inceleme başlatıldığını belirten Bakan Pilli, bu sürecin şeffaflıkla ilerleyeceğini dolayısıyla Sağlık Bakanlığı doktor ve ekipleri ile birlikte bugün ziyarete gelen sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılacağı bir heyetin Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek yerinde incelemede bulunacağını vurguladı.
Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm eksikliklerin tamamlanacağını belirten Bakan Pilli, halkın daha iyi bir sağlık ve bakım hizmeti alması için ne gerekirse yapılacağını ifade etti. 
Kalkanlı Yaşam Evi’nde hasta bakıcı sayısının da artacağını söyleyen Bakan Pilli, yasal anlamda çalışmaların büyük önem taşıdığını, bu süreçte sivil toplum örgütleri ile istişare içerisinde olacaklarını, bu anlamda yapılan ziyarette ilgili derneklerin yasal çalışmalarda da destek olacağını dile getirmesinden memnuniyet duyduğunu vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 24.02.2022 15:18
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