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Pilli: “Kadınların haklarının daha fazla korunacağı günler için çaba sarf etmek en önemli görevlerimiz arasında”

PİLLİ, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

08 Mart 2022 Salı 10:30
Pilli: “Kadınların haklarının daha fazla korunacağı günler için çaba sarf etmek en önemli görevlerimiz arasında”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kadınların haklarının her zamandan daha fazla korunacağı günler için çaba sarf etmenin, destek olmanın en önemli görevleri arasında olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk kadınının varoluş mücadelesinden başlayarak devletin bugünlere ulaşmasında her alanda, her kademede, üstün başarılara imza attığını, ülke ve gelecek için hiç düşünmeden mücadele verdiğini kaydetti.

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“Yine tüm dünyanın zorlu bir sınavdan geçtiği Covid-19 ile mücadelede başta sağlık çalışanı kadınlarımız gece gündüz demeden emeklerini toplumumuzdan esirgememiştir.” diyen Pilli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, kadınlarımız, başta aile olmak üzere toplumun her bir katmanında en önemli yapı taşımız, dünyamızı daha yaşanılası hale getiren en değerli varlıklarımızdır.

Kadınlarımızın haklarının her zamandan daha fazla korunacağı günler için çaba sarf etmek, destek olmak bizlerin en önemli görevleri arasındadır.

Bu vesile ile başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.”

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Son Güncelleme: 08.03.2022 10:43
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