Pilli: “Kadın sağlık çalışanlarımız kahramanlık örneği sergilemişlerdir“

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvanları kendisinde barındıran kadınların vazgeçilmez olduğunu belirtti.
Pilli mesajında şöyle dedi:
Kıbrıs Türk halkının kadınları sayesinde güçlü bir toplum olduğunu vurgulayan Ali Pilli, ”Kadınların toplumun her alanında etkin ve eşit çalışma koşullarında olması gerektiği inancıyla, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadesini kullandı.