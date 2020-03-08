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Pilli: “Kadın sağlık çalışanlarımız kahramanlık örneği sergilemişlerdir“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kıbrıs Türk halkı olarak tarih boyunca her türlü mücadelede yanımızda olan kadınlarımızı baş tacı eden bir topluma sahibiz” dedi. 

Pilli: “Kadın sağlık çalışanlarımız kahramanlık örneği sergilemişlerdir“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kıbrıs Türk halkı olarak tarih boyunca her türlü mücadelede yanımızda olan kadınlarımızı baş tacı eden bir topluma sahibiz” dedi. 

08 Mart 2020 Pazar 09:34
Pilli: “Kadın sağlık çalışanlarımız kahramanlık örneği sergilemişlerdir“
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvanları kendisinde barındıran kadınların vazgeçilmez olduğunu belirtti.
Pilli mesajında şöyle dedi:

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“Bildiğiniz gibi bir talihsizlik yaşanmış ve ülkemizin can damarı olan Dr. Burhan Nalbantoğlu'nda bir yangın meydana gelmiştir. Yaşanan bu olayda şifalı elleri ile hastalarımızın hayatına dokunan kadın sağlık çalışanlarımız tüm sağlık ekiplerimiz ile birlikte  cesaret ve yüreklerini ortaya koymuş adeta bir kahramanlık örneği sergilemişlerdir. En zor  zamanda kadın sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ile mücadeleden kaçmamış, görevlerini layıkıyla yerine getirmişlerdir.” 
Kıbrıs Türk halkının kadınları sayesinde güçlü bir toplum olduğunu vurgulayan Ali Pilli, ”Kadınların toplumun her alanında etkin ve eşit çalışma koşullarında olması gerektiği inancıyla, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızı  saygıyla selamlıyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadesini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 08.03.2020 12:55
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİKadınlar Günü
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