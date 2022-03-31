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Pilli: İyi bir hekim olmanın sırrı iyi bir insan olmaktan geçer

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, UKÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Önlük Giyme Törenine katıldı.

31 Mart 2022 Perşembe 17:16
Pilli: İyi bir hekim olmanın sırrı iyi bir insan olmaktan geçer

Geleceğin doktoru olmaya aday Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin katıldığı törende hekimliğe ilk adımı atarak beyaz önlüklerini giydi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleşen törende KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik açılış konuşması gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, beyaz önlük giyme töreninin geleceğin doktorlarının doktorluk mesleğine adım attığı ilk gün olması nedeniyle çok önemli bir gün olduğunu kaydederek, “Sevinç ve mutluluğunuzu çok iyi anlıyorum. Bir doktor olarak yıllar önce bende bu duyguları yaşadım” dedi.

Beyaz önlüğün hekimlik mesleği için büyük önemi olduğunu işaret eden Bakan Pilli, “Beyaz önlük dürüstlük, ahlaki olmak, sırdaş olmak, sabırlı olmak, din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan tüm insanlara eşit davranma anlamına gelir” ifadesini kullandı.

Bakan Pilli, konuşmasında geleceğin doktorlarına tavsiyelerde de bulunarak, “İyi bir hekim olmanın sırrı iyi bir insan olmaktan geçer. İyi insan ilişkilerini geliştirmek gerekir. Etik değerlere saygılı olacaksınız. Meslektaşlarına iyi ilişkiler içerisinde olacaksınız. Usta çırak ilişkisine önem vereceksin. Hocalarınızın verdiği görevi eksiksiz bir şekilde hatta fazlasıyla yapmalısınız” ifadelerini kullandı.

Hekimliğin insan sağlığının emanet edileceği, büyük sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan Pilli, “2019’da başlayan Covid-19 nedeniyle bu dönem süresince doktorlarımız özveriyle çalıştılar. Diğer kesimler izole olurken, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız cephede savaştı” şeklinde konuştu.

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Bakan Pilli, konuşmasının sonunda doktor adayı öğrencilere başarılar dileyerek, özellikle üniversitedeki yabancı öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında eğitim aldıkları ülkenin bir temsilcisi olacakları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri ise konuşmasında tüm dünyada yaşanmakta olan Covid-19 pandemisi ile sağlık alanında hizmet veren tüm çalışanların öneminin bir kez daha ortaya çıktığını aktararak, bu dönemde hayatları pahasına görevlerini sürdüren tüm sağlıkçılara minnettar olduklarını kaydetti.

Tıp öğrencilerinin çok zor bir alanda kariyer yolcuğuna girdiklerini anımsatan Nadiri, “Bugünden itibaren mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerle donanma, kendinizi geliştirme ve insanlığa faydalı olma noktasında çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Nadiri, yüksek eğitimde 24 yılı geride bırakan ve bölgenin en önemli yükseköğrenim kurumlarından olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin son yıllarda sağlık eğitimi alanında yapmış olduğu yatırımlarla coğrafyanın önemli sağlık eğitimi merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyerek, “Üniversitemizde aldığınız eğitim sizleri gelecekteki kariyerinize en iyi şekilde hazırlayacak. Sizler; görev alacağınız sağlık sektörünün dinamik, üretken ve yaratıcı yeni üyeleri olarak, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak, bizler ve ailelerinizin gururu olacaksınız” dedi.

UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilerine seslenerek “Çok meşakkatli bir yolculuğa girdiniz. En zor mesleklerden birine hoş geldiniz. Ayrıca birilerinin hayatını kurtardığınız zaman yaşayacağınız mutluluk ve hazza da hoş geldiniz” dedi. Beyaz önlüğün 1800’lü yıllardan bu yana tıbbın simgesi olduğunu anımsatan Mehmetçik, doktorluğun çok çalışma ve büyük bir sorumluluk gerektiğini de ifade etti.

Konuşmaların ardından UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye günün anısına yönelik plaket takdimi gerçekleştirdi.

Tören geleceğin doktor adaylarının beyaz önlüklerini giymeleri ile son buldu.

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ALİ PİLLİUküKktc
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