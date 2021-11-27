Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”

“HALK SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede var olan ilaç sıkıntısının giderilmesi için 5 Milyon TL' nin Maliye Bakanlığı tarafından temin edildiğini, 10-15 gün içerisinde sorunun giderileceğini kaydetti.

Pilli yazılı açıklama yaparak, halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurguladı ve konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ayrıca sağlık fonundan acil ilaçlar için imkanlar çerçevesinde ilaçların temin edileceğini de söyleyen Pilli, göreve geldiği günden itibaren ilaç temini konusundaki sıkıntıların aşılması için çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı’ndan talepte bulunan vatandaşın haklı olduğunu, bu çerçevede tüm imkanların seferber edildiğini de vurguladı.