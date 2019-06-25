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Pilli: “Hedef iyi sağlık hizmeti vermek”

Pilli: “Hedef iyi sağlık hizmeti vermek”

25 Haziran 2019 Salı 15:41
Pilli: “Hedef iyi sağlık hizmeti vermek”

PİLLİ: “HEDEF İYİ SAĞLIK HİZMETİ VERMEK”

GARDİYANOĞLU: “SAĞLIK İÇİN FİKİR BİRLİĞİ OLMALI”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıktaki paydaşların görüş ve önerilerine her zaman açık olduklarını kaydederek, “Hükümet programında da olan Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçmesi için çalışıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Pilli Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği yönetimiyle görüştü.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, bu ziyareti bakanlığın yeni dönem projeleriyle ilgili bilgi almak ve beklentilerini aktarmak üzere gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile Özel Hastaneler Birliği’nin sağlık sisteminde yok sayıldığını savunan Gardiyanoğlu, “Kamu sağlık sisteminin nasıl güçlendirileceğiyle, ülkeye uygun sağlık sisteminin nasıl hayata geçirileceğiyle ilgili fikir birliği olması gerek” dedi.

Gardiyanoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçmesinin önemli olduğunu da belirtti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Pilli, “Uzun yıllar bu sektörde hizmet veren biri olarak sağlığı bir bütün olarak görüyorum.  Hedef halka en iyi sağlık hizmetinin verilmesi” dedi.

Kamu ve özel hastaneler arasında ayırım yapılmasının söz konusu olmadığını belirten Bakan Pilli, kamu ve özel hastanelerin uyum içinde olması için yasalara uygun çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıktaki paydaşların görüş ve önerilerine her zaman açık olduklarını da kaydederek, “Hükümet programında da olan Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçmesi için çalışıyoruz” dedi

Son Güncelleme: 25.06.2019 19:44
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