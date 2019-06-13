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Pilli: “Hastaların ve sağlık çalışanlarının yanlarında olduğumuz bir dönem olacak”

Pilli: “Hastaların ve sağlık çalışanlarının yanlarında olduğumuz bir dönem olacak”

13 Haziran 2019 Perşembe 10:57
Pilli: “Hastaların ve sağlık çalışanlarının yanlarında olduğumuz bir dönem olacak”

VARIŞ: “HERHANGİ BİR SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞILMA ARZUSUNDAYIZ”

BAKAN PİLLİ: “HASTALARIN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YANLARINDA OLDUĞUMUZ BİR DÖNEM OLACAK” 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası  (Tıp-İş)’ten bir heyet,  Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek görevinde başarılar diledi, taleplerini iletti. 
Bakanlık açıklamasına göre, Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış ziyarette yaptığı konuşmada,  Bakan Pilli’ye yeni görevinde başarılar dilmek ve sendikanın beklentilerini aktarmak için ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti. 
Varış, “ülkemizde yaşayan her bireyin sağılığını korumak, geliştirmek, kolay ulaşabileceği kaliteli ve eşit sağlık hizmeti almasını sağlamak için çalışmayı sendikamız görev edinmiştir” diyerek faaliyetlerini ve çalışmalarını aktardı. 
Varış, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu sağlık merkezlerindeki fiziki alt yapı, ilaç ve personel eksikliklerinin giderilmesi, finansman ve kamu sağlık merkezlerinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun çözümü için işbirliği içinde çalışılma arzusunda olduklarını belirtti ve Bakan Pilli’ye beklentilerinin olduğu tüm maddeleri içeren bir dosyayı takdim etti. 
PİLLİ

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Sağlık Bakanı Ali Pilli de, hastaların ve sağlık çalışanlarının yanlarında oldukları bir dönem olacağını, sağlık sisteminde özveri ile çalışılması halinde bir çok sorunun geride kalacağını söyledi.
Sendikanın hedeflerini önemsediklerini belirten Bakan Pilli, meslekten gelen ve sorunları bilen biri olarak sağlıkta kalıcı çözümler için adımlar atacağını, alt yapı ve personel eksikliğinin bulunduğunu, birlikte hareket etmenin önem teşkil ettiğini ifade etti.
Bakan Pilli, hedeflerinin Güzelyurt Hastanesi’ni süratle bitirmek olduğunu dile getirdi ve Lefkoşa’ya da yeni bir hastane ve kalp hastanesinin şart olduğunu söyledi. Pilli,  Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 2. bir tomografi ve mr cihazının temin edilmesi gerektiğini de dile getirdi. 
Sağlıkta diyalog ve işbirliğinin öneminin altını çizen Bakan Pilli, görev süresince sendikaların talep ve önerilerine açık olduğunu ifade etti. 
 

Son Güncelleme: 13.06.2019 14:31
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİSağlık Bakanı
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