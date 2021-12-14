Pilli, halka çağrıda bulundu

SAĞLIK BAKANI PİLLİ ÜLKE GENELİNDE AŞILAMANIN SORUNSUZ DEVAM ETTİĞİNİ AŞI SIKINTISI YAŞANMADIĞINI AÇIKLADI VE HALKA ÇAĞRIDA BULUNDU:

“AŞI OLUN BU MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ AŞI OLMAKTIR”

“TC’DEN 50 BİN 310 DOZ AŞI GELDİ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülke genelinde aşılama programının sorunsuz devam ettiğini, aşı sıkıntısı yaşanmadığını söyleyerek, tüm halkı aşı olmaya çağırdı.

Sağlık Bakanı Pilli, bugün itibariyle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gönderilen 50 bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısının Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alındığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pilli, TV 2020 kanalında katıldığı bir programda Girne bölgesinde Covid-19 aşılarının yapılmadığı iddialarına yönelik açıklamada bulunarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.



Girne bölgesindeki aşı merkezlerinde bulunan aşı stoku ve yapılan aşı miktarı konusunda bilgi veren Pilli, dün itibariyle Leymosun Kültür Evi’nde aşı stokunun bin 32 yapılan aşı miktarının 284, Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde aşı stokunun 355, yapılan aşı miktarının 26, Lapta Sağlık Merkezi’nde aşı stokunun bin 45 yapılan aşı miktarının 148, Esentepe Sağlık Merkezi’nde aşı stokunun 344, yapılan aşı miktarının 26 olduğunu belirtti.“TC’DEN 50 BİN 310 DOZ AŞI TESLİM ALINDI”Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’ye 50 Bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısı daha gönderildiğini belirten Pilli, “Bu vesileyle bir kez daha her koşulda yanımızda olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Pilli, “Halkımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Tüm merkezlerimizde aşılamalar devam etmektedir. Bu mücadelede en önemli silahımız aşı olmaktır” ifadelerini kullandı.