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Pilli: Gerekli zamanda gerekli kararları üreteceğiz

05 Eylül 2020 Cumartesi 20:27
Pilli: Gerekli zamanda gerekli kararları üreteceğiz
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Başbakan Ersin Tatar, ülkede artan yerel vakaları dikkate alarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni acil toplantıya çağırdı.

Sağlık Bakanlığı’nda yer alan toplantıda, pandemi ile mücadele noktasında yeni bir dizi karar gündeme geldi.

Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı  Ali Pilli açıklama yaptı.  

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Pilli açıklamasında;

“Bazı sıkıntıların giderilmesi açısından bu kararlar üretildi. Sağlık kapasitemizin daha rahat çalışabilmesi için kısa bir süreliğine karantina kararı alınmıştır.

Geç kalınmış bir karar değildir. Zamanı gelince yine alınır, zamanı gelince de kaldırılır.  Gerekli zamanda gerekli kararları da üreteceğiz.” dedi.

Pilli  korona virüsün dünyada ve ülkede arttığını, bu yüzden halk sağlığını korumak için bazı tedbirler almak zorunda kaldıklarını söyledi. Pilli, bakanlık olarak 7/24 çalıştıklarını ve bu beladan kurtulacaklarına inanç belirterek, halkın da üzerine düşeni yaparsa bu sıkıntının üzerinden gelineceğini kaydetti.

Üst komitenin sağlık altyapısının zorlanmaması için ürettiği 7 günlük karantina kararının doğru bir karar olduğunu ifade eden Pilli, “Savaş birlik ve beraberlik içinde kazanılabilir. Tedbirler alınırsa bu virüs yenilecek” dedi. Pilli, aşının 3 aya kadar çıkacağına inanç belirtti. 

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Son Güncelleme: 05.09.2020 20:41
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