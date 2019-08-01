Pilli: “Geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz”

1 AĞUSTOS TOPLUMSAL DİRENİŞ BAYRAMI…

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı tüm zorluklara rağmen, geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğini kaydetti.

Pilli, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolaysısıyla yayımladığı mesajda, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın Kıbrıs Türkü’nün mücadele tarihine ışık tutan bir dönüm noktası olduğunu belirtti

Kıbrıs Türk halkının geçmişten aldığı güç ve Anavatan’dan aldıkları destek ve inançla, adadaki varlığını her koşulda korumaktan vazgeçmeyeceğini ifade eden Pilli, mesajında şunları kaydetti:

“Her türlü zorluğa maruz kalan Kıbrıslı Türkler, büyük bir direniş göstererek, her şeye rağmen canları pahasına bu toprakları, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle korumayı başarmıştır.

Bu onurlu mücadelede canlarını veren şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygıyla anıyorum.”