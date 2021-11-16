banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
15 Kasım özel çekilişi yapıldı
15 Kasım çekilişi yapıldı
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Araç kayıt bugün kapalı
Araç kayıt bugün kapalı
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi çizmeli!
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi...
banner404

Pilli: “Ercan’da Cuma’ya kadar yolcu girişini rahatlatacak düzenlemeler yapılacak”

16 Kasım 2021 Salı 18:30
Pilli: “Ercan’da Cuma’ya kadar yolcu girişini rahatlatacak düzenlemeler yapılacak”

ERCAN HAVALİMANI’NDA İNCELEMELERDE BULUNAN SAĞLIK BAKANI PİLLİ AYRICA, OKULLARDA AŞI YAPILMAYA BAŞLANACAĞINI DUYURDU

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye girişlerde Ercan Havalimanı’nda yolcuların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Cuma gününe kadar bazı kararlar alınacağını açıkladı.

Pilli, Ercan Havalimanı’nda yolcu gelişinde yaşanan sıkıntıları yerinde görmek için havalimanına incelemelerde bulundu.

Ercan Havalimanı’nda ülkeye girişlerde Covid 19 denetlemelerinden kaynaklanan yolcuların büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Pilli, “Cuma’ya kadar iyileştirme yapılacak” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, Covid-19’la mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu, aşı eksikliğinin söz konusu olmadığını belirtti ve herkesi aşı olmaya çağırdı. Pilli, herkesin yakınındakini Covid-19 tedbirlerine uymaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

banner341
“VAKALARIN BÜYÜK KISMI 20-40 YAŞ ARASI”

Vakaların çoğunun 20-40 yaş arası olduğunu belirten Pilli, bunun nedeninin bu yaş grubundakilerin en çok hareket eden ve kurallara uymayan kişiler olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Covid-19 aşısının 12 yaşa kadar düşürüldüğünü ifade eden Pilli, dördüncü aşının dahi yapılabileceğini ifade etti.

OKULLARDA AŞIYA GEÇİLİYOR

Sağlık Bakanı Pilli, okullarda aşı yapılmaya başlanacağını da açıklayarak, velilerin okuldaki çocukları için Covid aşısı yapma izni veren forumu doldurması çağrısında bulundu.

Pilli, hedeflerinin 12-18 yaş diliminin yüzde yüzünü aşılamak olduğunu vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 16.11.2021 18:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 meslek örgütünden vatandaşlık davası
3 meslek örgütünden vatandaşlık davası
Sucuoğlu: “Muhtarlarla rutin toplantılar yapılacak”
Sucuoğlu: “Muhtarlarla rutin toplantılar yapılacak”
Güzelyurt’ta trafik kazası
Güzelyurt’ta trafik kazası
Ölümlü trafik kazası
Ölümlü trafik kazası
Cumhurbaşkanlığı: “İddialar gerçek dışı ve yalan”
Cumhurbaşkanlığı: “İddialar gerçek dışı ve yalan”
30 yangın meydana geldi
30 yangın meydana geldi
PGM-İtfaiye Müdürlüğü yangın riskine karşı dikkatli olunması çağrısını yineledi
PGM-İtfaiye Müdürlüğü yangın riskine karşı dikkatli olunması çağrısını yineledi
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi onaylandı
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi onaylandı
Çocuk Hakları Günü’nde çevirimiçi seminer
Çocuk Hakları Günü’nde çevirimiçi seminer
“Ebru sanatı” kursuyla kursiyerler renkli bir gün geçirdiler
“Ebru sanatı” kursuyla kursiyerler renkli bir gün geçirdiler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim