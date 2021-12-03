Pilli: “Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak görevimiz“

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Pilli, engellilik konusunun yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu kaydetti.

“Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarına öncülük etmek görevimizdir” diyen Pilli, engelli vatandaşların mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba gösterilmesinin, sorunlarına sahip çıkılmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.



Etkinliği düzenleyen Çilem Dağıstanlı’nın sosyal sorumluluk projesinin büyük anlam taşıdığını belirten Bakan Pilli, tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladığını, bir gün değil, her gün yanlarında olunması gerektiğini ifade etti.Organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik eden Pilli, Dağıstanlı’ya plaket takdim etti ve çocuklarla birlikte kurabiye yapma etkinliğine katıldı.