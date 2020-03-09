Sağlık Bakanı Pilli’nin koronavirüs salgını ile ilgili Bakanlığın faaliyetlerine yönelik Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın metni ektedir.



Bakan Pilli: ” DSÖ’nün açıklaması ile birlikte olası Korona virüs salgınına yönelik hazırlıklara hemen başladık”

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli, Meclis Birleşiminde Sağlık Bakanlığının Koronavirüs salgını konusundaki faaliyetlerini açıkladı .

Aralık 2019 da Çinde başlayan yeni korona virüs salgınının bilindiği üzere kısa sürede 88 ülkeye yayıldığını söyleyen Bakan Pilli, Dünya Sağlık Örgütü tarafından global salgın riskinin olduğunun açıklamasıyla birlikte bakanlığın olası salgına yönelik hazırlıklarına hemen başladığını vurguladı.

Bakan Pilli bu kapsamda yapılan çalışmaları madde madde dile getirdi.

23 Ocak 2020 de Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans Komitesini toplayarak salgın riskini ve yapılması gereken hazırlıkları değerlendirildi.

Bu toplantıda salgının ülkemize gelme riskinin mevcut olduğu ve tıbbi hazırlıkların yanında paydaş kurumlarda alınması gereken önlemlerin de olduğuna karar verildi.

2- 24 Ocak 2020’ de Sağlık Bakanı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bakanlık Müsteşarı, Bakanlık , Temel Sağlık Dairesi ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürleri , Tabipler Birliği Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları , Çocuk Kliniği Şefi ve Sivil Havacılık Dairesi Müdürünün katılımıyla yapılan toplantıda ülkemizde olası bir salgın durumunun yaşanmaması için alınacak önlemler ve bu virüsü taşıyan bir kişi gelmesi durumunda yapılacaklar tartışılarak karara bağlandı ve basına duyuruldu.

3- 28 Ocak 2020 de toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinde salgın , TSHD Müdürlüğü’nün öncülüğünde Sağlık Bakanlığının İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü, Tabipler Birliği temsilcisi, Veteriner Dairesi temsilcisi,Sivil Havacılık Dairesi Müdürü, Limanlar Dairesi Müdürü, Sivil Savunma Müdürü ,Enfeksiyon Hekimleri ,Yakın Doğu Hastanesi Enfeksiyon bölümü temsilicisi , Belediyeler birliği Temsilcisi, Eğitim Bakanlığı Temsilcisinin katılımıyla her boyutuyla tekrar ele alındı.

4-Ayrıca Ercan Havalimanında Sivil Havacılık Dairesi ,Havaalanı Polisi, Gümrük Dairesi Müdürü ile havaalanı ve gümrüklerde alınması gereken önlemler yerinde görüşüldü.

Alınan kararlar kapsamında şunlar yapılmıştır.

İlk olarak Ercan Havalimanına Termal Kamera kuruldu.

İzolasyon odası hazırlandı.

Doktorlara yönelik olası vakaların nasıl saptanıp izleneceğini belirten bir rehber hazırlanarak Bakanlığa bağlı doktorlara ve Tabipler Birliğine iletildi. Ambulansla Transport,Havaalanında İzlenecek Yol Vaka takip Algoritması TSHD ve Bulaşıcı Hastalıklar uzmanlarımızca hazırlanarak bakanlığın ilgili dairelerine ve Tabipler birliğine iletildi.

Uçaklardaki riskli yolcuların saptanmasına yönelik yolcu bilgi formu hazırlanmasına karar verdildi ve hazırlandı. Ancak bu formların uçaklarda dağıtılması Türkiye’de bu uygulamanın henüz yapılmadığı sebep gösterilerek erken bulundu. (04 Şubat 2020)

5- Korona Virüsü olası vakalarının bildirimi için 2 adet GSM telefon hattı alınarak aktifleştirildi. 0533 850 1188 ve 0548 850 1188

6- Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım ünitesi de içeren Karantina Bölümü oluşturuldu.

7- Halka yönelik, Korona Virüsten Korunmayla ilgili neler yapabileceklerini anlatan posterler hazırlanarak, Ercan Havaalanı , Sınır Kapıları , Devlet Hastaneleri ve Sağlık Merkezlerine takıldı.

8- Güncellenen bilgiler doğrultusunda tüm sağlık çalışanları için Vaka Yönetim Rehberi yeniden güncellendi.

9- 03/02/2020 de Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesinde iki toplum karşılıklı olarak almış oldukları önlemleri birbiriyle paylaşıldı.

10- Girne ve Magosa Limanlarına da termal kamera konuldu. Buralarda da izolasyon odaları oluşturuldu.

11- Kamu spotu hazırlanarak halkın farkındalığı artırıldı.

12- Genetik labaratuvarına korona tetkiki için gerekli kit alındı ve çalışmalara başlanmıştır.

13- Üniversite temsilcileri ile Yabancı öğrencilerin durumunu değerlendirmek üzere toplantı yapıldı. Onlara şüpeli vaka tanımı anlatılıp böyle bir vaka ile karşılaştıklarında ne yapacakları anlatıldı..Riskli bölgelerden gelecek olan Öğrencileri ile ilgili izolasyon isteyebileceğimizi bunun için hazırlık yapmalarını istediğimizi söyledik.

14- Her gün sürveyans elemanlarımız dünyada salgınla ilgili son duruma dair rapor hazırlıyorlar ve onları değerlendiriyoruz.

15- Türkiye’nin almış olduğu kararlarla eş zamanlı olarak biz de son 14 gün içinde Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya’da bulunan kişilerin ülkeye alınmayacağını duyurduk. Türkiye kendi vatandaşları ile birlikte KKTC vatandaşlarının da gerekli kontrollerden geçirilerek gerekirse karantinaya alınabileceğini yaptığımız görüşmelerle bizlere bildirmiştir.

16- THY ve Pegasus uçaklarında Ercan Hava Limanına giriş yapan yolculara anket formları dağıtılarak virüsün seyahat öyküleri ve iletişim bilgileri alınarak olası vaka izlenimleri için veriler elde edilmektedir. Ayrıca deniz limanlarındaki yolculara da bu formlar doldurtulmaktadır. Uçaklarda, gemilerde ve hava alanlarında da anonslar yaptırılarak korona virus hakkında bilgilendirme yapılıp Sağlık Bakanlığı korona virus iletişim numaralarımız sık sık hatırlatılmaktadır. 06 Mart 2020

17- Tüm kara kapılarında Sağlık Bakanlığı’na ait elemanlarca broşür dağıtımına başlanmıştır. Elemanlarımız korona virüs görülen ülkelerden gelen yabancılara formlar doldurtarak sorgulama da yapmaktadırlar.

18- 06 Mart 2020 de Bakanlığımız tarafından yaptığımız basın duyurusunda salgın görülen ülkelerden gelen kişilerin, salgın iletişim telefonlarından bizlere ulaşmasını istedik.

Her geçen gün faaliyetlerimiz ve toplantılarımız devam etmekte ve olası bir salgına karşı eylem planlarımız artarak sürdürülecektir.