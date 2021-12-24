banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kamu-İş eylem başlatıyor
Kamu-İş eylem başlatıyor
Pilli uyardı
Pilli uyardı
94 kişi, DP’ye katıldı
DP'ye yeni katılımlar
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
banner404

Pilli: “Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı oluşturulmasından büyük mutluluk duydum”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda ağaç dikme etkinliğine katıldı. Pilli, anı ormanı oluşturulmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

24 Aralık 2021 Cuma 18:30
Pilli: “Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı oluşturulmasından büyük mutluluk duydum”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda ağaç dikme etkinliğine katıldı. Pilli, anı ormanı oluşturulmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, 17 Mayıs 2020 yılında Tepebaşı Kalkanlı Bölgesinde çıkan yangının ardından 2 yıldır devam eden ağaçlandırma projesi kapsamında oluşturulan Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda fidan dikme etkinliğine katıldı. 
PİLLİ
Bakan Pilli, yanan ormanları eski haline kazandırmanın çevre ve doğa için büyük önem taşıdığını, yangının ardından bu bölgede büyük bir kayıp yaşandığını belirterek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda fidan dikimine sağlık çalışanları adına katkı koymaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
“HER CANLININ DOĞAYA BİR KATKISI VAR”
Doğada bir denge olduğunun altını çizen Pilli, her canlının doğaya bir katkısı olduğunu, buna sahip çıkılması gerektiğini kaydetti. 
Dünyayı saran Covid-19 ile mücadelenin yanında doğa için böylesi adımlar atmanın önemine değinen Bakan Pilli, girişimlerinden dolayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimliği ve Orman Dairesi Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun topluma katkılarının unutulmayacağını belirten Sağlık Bakanı Pilli, bu değerli ismin anı ormanında da yaşatılacağını kaydetti. 

banner341
KARZAOĞLU
Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da, yangının ardından bin hektarlık bir bölümün yandığını, o günden bu yana fidan dikerek, bölgeyi ağaçlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.
Fidanların bazılarının katledildiğine dikkat çeken Karzaoğlu, fidanlık alanlara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
ÖZYILKAN
Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da, anı ormanının pandemi döneminde güzel şeyler de olduğunun bir göstergesi olduğunu dile getirerek, tüm hastane adına Orman Dairesi Müdürlüğü ve Sağlık Bakanı’na teşekkür etti.
NALBANTOĞLU
Fidan dikimi etkinliğine katılan Merhum Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun kızı Meltem Nalbantoğlu da, doğaya armağan edilen böylesi önemli bir anı ormanında babasının isminin yaşatılmasının büyük bir gurur olduğunu söyledi.
 

banner360
Son Güncelleme: 24.12.2021 21:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cihangir kavşağı yakınlarında kaza !
Cihangir kavşağı yakınlarında kaza !
Akaryakıt ödemesi yapıldı
Akaryakıt ödemesi yapıldı
Ataoğlu: “Asgari ücret için Bakanlar Kurulu’nda ‘az bile’ yorumu yapıldı”
Ataoğlu: “Asgari ücret için Bakanlar Kurulu’nda ‘az bile’ yorumu yapıldı”
344 öğrenci, 33 öğretmen, 8 personel pozitif
344 öğrenci, 33 öğretmen, 8 personel pozitif
Sucuoğlu: “Yüksek fiyatların paraşüt hızıyla yavaş inmesi doğru değil”
Sucuoğlu: “Yüksek fiyatların paraşüt hızıyla yavaş inmesi doğru değil”
Nazlı: “Ülkemizdeki kadınlar sanıldığı kadar özgür değildir”
Nazlı: “Ülkemizdeki kadınlar sanıldığı kadar özgür değildir”
Un sanayicileri fiyat ve kalite dengeli buğday tedariki ve girdi desteği talep etti
Un sanayicileri fiyat ve kalite dengeli buğday tedariki ve girdi desteği talep etti
TDP adayları Tel-Sen’i ziyaret etti
TDP adayları Tel-Sen’i ziyaret etti
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KAYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KAYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı
Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Folk-Der ve Sıla 4 müzisyenlerinden Erdinç Gündüz buluştu
Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Folk-Der ve Sıla 4 müzisyenlerinden Erdinç Gündüz buluştu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim