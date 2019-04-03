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Pilli: “Devletin, Milletin Geleceğinin Güvencede Olması İçin Gençlere Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz”

Pilli: “Devletin, Milletin Geleceğinin Güvencede Olması İçin Gençlere Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz”

03 Nisan 2019 Çarşamba 14:02
Pilli: “Devletin, Milletin Geleceğinin Güvencede Olması İçin Gençlere Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt İlçe Başkanı ve Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, hafta sonunda gerçekleştirdikleri Birinci Güzelyurt Gençlik Paneli’nin, gençlere verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu; devletin, milletin geleceğinin güvencede olması için gençlere sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ali Pilli, düzenledikleri Gençlik Paneli’yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bir ülkenin gençlerinin, o ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu kaydeden Pili, “Bir partinin de gençleri, o partinin ideolojisinin, fikirlerinin, geleceğinin teminatıdır. Dolayısı ile ülkemiz adına gençlerimiz ne kadar önemli ise, partimiz adına da gençlerimiz o kadar önemli, o kadar kıymetlidir. Bu nedenle, gençlerinin önünün açılması, değerlerimize bağlı, sağlam karakter sahibi gençlerin yetiştirilmesi çok önemlidir” dedi.

Pili, eğitimli, sağlam karakterli gençler yetiştirmek; onların bu ülke topraklarına tutunmalarını sağlayacak iş olanakları, yerleşim olanakları ile buluşturmak; sorunlarını çözmek ve gençleri  göç yollarına düşürmemenin en temel sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Pili, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İşte biz bu hedefle bugün bu ülkede siyaset yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gençlerimiz bu topraklardan giderse bizim de o koltuklarda oturmamızın anlamı kalmaz. Çünkü biliyoruz ki; gençlerimiz bu devlete inançlarını kaybederlerse biz bu devleti yaşatmaya devam edemeyiz. Çünkü biliyoruz ki, gençlerimiz yoksa, bu ülkede, ne siyaset olur, ne toprak olur, ne devlet olur...

Dolayısı ile, devlet olarak,  gerek parti olarak, gerekse biz büyükleri olarak gençlere sonuna kadar sahip çıkmalı, karşılaştıkları tüm engelleri aşmaları için arkalarında durmaya devam etmeliyiz. Ulusal Birlik partisi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin arkalarında durmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen tüm gayreti ortaya koymaktan çekinmeyeceğiz.
Ülkemizi daha güzel yarınlara, ülkemizi daha güzel bir geleceğe,
El birliği ile gönül birliği ile birlikte taşıyacağız. Gençlerimizle birlikteyiz...”

Son Güncelleme: 03.04.2019 18:32
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