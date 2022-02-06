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Pilli'den Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı...

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. 

06 Şubat 2022 Pazar 11:15
Pilli'den Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı...

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Pilli mesajında, "COVİD-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan'a en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, en yakın zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." dedi. 

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Son Güncelleme: 06.02.2022 13:10
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