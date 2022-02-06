Pilli'den Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı...

Pilli mesajında, "COVİD-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan'a en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, en yakın zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." dedi.