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Pilli'den casinoculara kötü haber!

“EKONOMİ İÇİN KARANTİNASIZ GİRİŞLERE İZİN VERİRSEK YATAK YETMEZ”

23 Aralık 2020 Çarşamba 15:50
Pilli'den casinoculara kötü haber!
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Haber Kıbrıs WEB TV'de Hüseyin Ekmekçi'nin sunduğu programa katılarak, salgınal mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KAPANACAĞIZ DEMEDİM... OLABİLECEK ŞEYLERİ KONUŞUYORUM..."

Dünkü “Gerekirse 21 gün kapanacağız” açıklamasına ilişkin konuşan Pilli, “Ben kapatacağız demedim, yerel vakalar artmakta, duruma göre her şeyi yapabiliriz dedim" ifadelerini kullanarak, 21 günlük kapanmanın bir olasılık olduğunu belirtti, “olabilecek şeyleri konuşuyorum” dedi.

“Bunu halk bilsin, anlasın, biz kapanmak istemiyoruz” diyen Pilli, “Herkes üzerine düşen görevi yapmazsa, bu kaçınılmaz bir son” şeklinde konuştu.

Bakan Pilli, söz konusu açıklamayı yapmasının ardından herkesin kurallara uymaya başladığını vurgulayarak, yerel bulaşın artmaması için kurallara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

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“OKULLARDAKİ BULAŞ SEVİYESİ, KAPATMA SEVİYESİNDE DEĞİL”

Okullarda toplamda 10 öğrenci ve öğretmenin PCR test sonucunun pozitif çıktığını belirten Pilli, Şubat tatilinin Ocak ayına çekilmesi olasılığına ilişkin şöyle konuştu:

“Şubat tatilinin öne alınmasını çok önceden düşünüldü. Bu konu çantamızda var.  Okullardaki vakalar artarsa ve kontrol altına alamazsak, şubat tatilini öne alacağız. Ancak şu an okullarda çok büyük bir bulaş yok. Eğitim Bakanlığı ile Üst Komite şu an bu konuyu görüşüyor. Ama dediğim gibi, okullardaki bulaş seviyesi, kapatma seviyesinde değil. Okullardaki bulaş dışardan gelmiştir.”

“EKONOMİ İÇİN KARANTİNASIZ GİRİŞLERE İZİN VERİRSEK YATAK YETMEZ”

Tek ya da çift PCR ile karantinasız bir şekilde ülkeye girişler konusunda konuşan Pilli, “Ekonomi için her yeri açsak, yılbaşından sonra ne olacak?” diye sordu, “Günde 20 vaka çıksa, hastane, yatak yetmez” dedi.

Önemli olanının bulaşı önlemek olduğunu vurgulayan Pilli, yılbaşına ilişkin 24 Aralık tarihine kadar değerlendirmelerini sürdüreceklerini belirtti.

Pilli, soru üzerine "Baskılardan tabi ki etkileniyoruz ama sağlık çok önemli ve taviz vermeyiz" dedi.

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