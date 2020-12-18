Pilli'den aşı açıklaması

KKTC’de koronavirüsüyle mücadelede toplumsal bağışıklık kazandırılmak için yaklaşık 300 bin aşı gerektiği ifade edildi. Aşılarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Sağlık Bakanı Pilli, ilk etapta 52 bin kişiye aşı yapılmasının planlandığını belirtti.

KKTC’de gözler Türkiye’ye gelecek koronavirüsü (Covid-19) aşılarına çevrildi. KKTC’de de koronavirüsüyle mücadelede toplumsal bağışıklık kazandırılmak için yaklaşık 300 bin aşı gerekirken, bu miktarın Türkiye tarafından karşılanması konusunda sorun olmadığı bildirildi.

"İki aşı dolabı için ihaleye çıktık"

RNA teknolojisinin kullanıldığı ve -70 derecede saklanacak Pfizer aşısı için 100 ve 150 litrelik iki aşı dolabının mevcut olduğunu belirten Pilli, bu dolaplarda 30 bin civarında aşının muhafaza edileceğini belirtti.

700 ve 200 litrelik aşı dolabı için ihaleye çıkıldığını ifade eden Pilli, "1 hafta içinde alacağımız iki aşı dolabıyla 300 bin aşıyı daha muhafa za edebileceğiz"dedi.

“İlk etapta 52 bin kişi aşılanacak”

Aşılarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Sağlık Bakanı Pilli, ilk etapta 52 bin kişiye aşı yapılmasının planlandığını belirtti.

Bakan Pilli, aşı önceliğinin sağlık çalışanlarına ve risk altındaki kişilerde olacağını ifade etti. Öte yandan Bakan Pilli, 15 Kasım’da açılışı gerçekleşen acil durum hastanesinin önümüzde hafta faaliyete geçeceğini açıkladı.