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Pilli'den açıklamalar

Sağlık Bakanı Pilli bugün Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün Sağlık Bakanlığı’na tıbbi malzeme bağışı sırasında Kovid-19 aşıları ve Girne bölgesinde artış gösteren yerel vakalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2021 Cuma 12:45
Pilli'den açıklamalar
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne bölgesinde artış gösteren yerel vakalarla ilgili bir çalışma yaptıklarını, bunu hükümete ileteceklerini ve bugün öğleden sonra konuyla ilgili açıklamalarda bulunacaklarını söyledi. Pilli ayrıca, Girne bölgesindeki test sayılarının artırıldığını da açıkladı.

“Aşılar bitti” yönündeki haberlere de değinen Pilli, “Aşılar bitmedi. Ülkeye Anavatan Türkiye’den 20 bin Sinovac aşısı geldi. Bu 20 bin aşı, bu topluma yetmiyor. 10 bin tanesini yapacağız ki gelmesi planlanan aşılar gelmezse, geriye kalan 10 bin tanesini, 28 gün sonra yapılacak ikinci doz için saklamamız gerekiyor” diye konuştu.

“YIPRATICI YAYINLAR YAPILIYOR”

Pilli, basında son birkaç gündür Sağlık Bakanlığı ve çalışanlar aleyhinde “yıpratıcı” yayınlar yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Basında ‘tam bir kaos, aşılar bitti’ deniliyor. Aşılar bitti değil. Bu ülkeye, Anavatan Türkiye’den 20 bin Sinovac aşısı geldi. Bu 20 bin aşı, bu topluma yetmiyor. 10 bin tanesini yapacağız ki gelmesi planlanan aşılar gelmezse geriye kalan 10 bin tanesini, 28 gün sonra yapılacak ikinci doz için saklamamız gerekiyor. Bugün 10 bin aşı bitmiştir..” diye konuştu.

“PFIZER TRENYOLU POLİKLİNİĞİ’NDE”

Sağlık Bakanı Pilli, Trenyolu Polikliniği’nde 65 yaş ve üzeri kişilere randevu verilerek yapılan Pfizer aşısından 1080 adet geldiğini ve özel, eğitimli ekipler tarafından yapıldığını belirtti.

Pilli, yeni bir aşı olmasına bağlı olarak olası bir komplikasyona müdahale imkanı tanıması için tam donanımlı sağlık merkezlerinde yapılan bu aşının daha çok gelmesi halinde, diğer sağlık ocaklarında da yapılacağını söyledi.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde aşıların ise o an için bittiğine işaret eden Pilli, “Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci ile konuştum. Kayıt yaptıran kişilere ek olarak 40 kişi daha gelmiş. Biz de oradaki kişiler mağdur olmasın diye 40 aşı daha gönderdik ve aşılar yapıldı” diye konuştu.

“YEREL VAKALARDAKİ ARTIŞ GİRNE KAYNAKLI”

Lapta ve Alsancak bölgelerindeki yerel vakalardaki artışa da değinen Pilli, “Son günlerde yerel vakalarda bir artış var. Bu vakalar, Girne bölgesinden kaynaklanıyor. Ne kadar hareket varsa, orada Kovid-19 daha fazla olur. Çünkü insanlar hareket ettikçe virüsü bir yerden bir yere taşıyorlar” dedi.

Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda tedbir almak için çalışma başlattığını ve hükümetle Girne bölgesindeki yerel vakalardaki artış konusunu bugün görüşeceğini söyledi.

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Pilli, “Girne bölgesindeki bulaşın aşağı çekilmesi konusunda bir toplantı yapacağız. Biz Sağlık Bakanlığı olarak çalışmalarımızı yaptık ve bunu da hükümete bugün ileteceğiz. Tabii bu kararlar çok boyutludur. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları alınca bana iletiyor ve ben bunları hükümetle paylaşıyorum. Kararların ekonomik yönünü de düşünmek lazım, her şekilde tartışmak lazım. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı bu konuda değerlendirmelerde bulunacak” dedi.

“GİRNE BÖLGESİNDE TEST SAYILARI ARTIRILDI”

Sağlık Bakanı Pilli, Girne ile ilgili bölgesel kapatmaya gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtında, bu konuda bir yorum yapmak istemediğini söyledi.

Pilli, “Alsancak ve Girne bölgesinde bugün testler artırtıldı. Belli bölgelerde testler yapılıyor” dedi.

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Son Güncelleme: 22.01.2021 13:45
Anahtar Kelimeler:
Girne Pozitif VakalarKktc AşıALİ PİLLİ
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