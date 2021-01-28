Pilli: Bugün şu ana kadar 32 pozitif vaka var

Sağlık Bakanı Ali Pilli Meclis’te yaptığı açıklamada bugün 32 vaka olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli daha fazla sıkıntıya girmemek için parti başkanlarının toplanıp konuşmasını istedi.

Pilli’nin açıklamaları şöyle:

“Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Ciddi şekilde vakalar artıyor. Bugün 32 vaka var. Artık herkes kendine düşen görevi yapsın. Alınmış olan tedbirleri daha da genişletmemiz gerekiyor. Meclise büyük bir görev düşüyor. Tüm parti başkanları bir görüşme yapmalıdır. Önümüzdeki günlerde sıkıntıya girmemek için lütfen parti başkanları toplansın konuşsun.

Benim önerim büyük bir bulaş vardır. Başlıkların okunması ve oylanmasıdır. Eğer konuşmaya başlanırsa arkası gelecektir. Zaten komitelerde görüşülmüştür.”