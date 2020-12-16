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Pilli: "Bu işin ucu kaçıyor"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:12
Pilli: "Bu işin ucu kaçıyor"
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Sağlık Bakanı Pilli, halktan, kurum ve kuruluşlardan yardım istediklerini belirterek “Tek gayem halkın sağlığıdır. Herkes bize yardım edecek, bizde çalışacağız ve bu işi atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir kısmının taramalarda çıktığını bir kısmının ise kendisinin müracaat ettiğini belirterek “Bizim tek amacımız sağlıktır, temaslılar da bildirimde bulunmuyor” diyerek Güney’de çalışanların potansiyel riskli olduğunu ifade etti.

“KARPAZ'DA YAŞAYAN RUM VE MARONİTLER ARASINDA 20 POZİTİF VAKA”

“Güneyde kimse çıkmadı demesinler. Çünkü tolere etmeye çalıştık. Bu işin ucu kaçıyor. Önünü kesmezsek kapanacaktık. Bunu önlemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Pilli, “İşçi kardeşlerim haklıdırlar. Ekmek parasıdır. Çünkü bir düşünün ki aileni çocuğunu kaybedersen geri gelmez ama 3 günlük 5 günlük bir maddi kayıp karşılanır. Kimse bu ülkede açlıktan ölmemiştir” dedi.

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Erken tanının erken tedavinin başarı getirdiğini dile getiren Dr. Pilli, ölüm oranının düşük olmasının sebebinin, erken tanı ve tedavi olduğunun altını çizdi.

“Güney kaynaklı vakalar” olduğuna işaret eden Pilli, Karpaz’da yaşayan Rum ve Kormacit’teki Maronitler arasında 20 pozitif vaka tespit ettiklerini söyledi.

“HERKES SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YARDIM ETMELİDİR”

Temaslıların bildirmesi çağırısında bulunan Sağlık Bakanı Pilli,  “Evde kalmak, hiçbir şey değiştirmez. Herkesin yardım etmesi lazım. Toplum sağlığı için herkesin yardım etmesi lazım. İnsanların biz sağlığı için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın bu Koronavirüs ile savaştığını hatırlatan Ali Pilli,  herkesin bu konuda yardımcı olması gerektiğini konusunda tekrar çağrı da bulunarak “Herkes sağlık çalışanlarına yardım etmelidir. Daha fazla yardım alırsak, bu işi daha hızlı bitiririz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kormacit Kovid19Karpaz Kovid19ALİ PİLLİ
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