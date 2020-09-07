Pilli: “Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz”

Sağlık Bakanı Dr. Pilli de kendilerine teşekkürlerini ileterek, bakanlık olarak aynı düşünceye sahip olduklarını ifade etti. Kovid-19 ile savaşı ya hep birlikte kazanacağımızı ya da hep birlikte kaybedeceğimizi dile getiren Pilli, tüm sağlıkçıların aynı gemide olduğunu kaydetti ve “Gemi batarsa hep birlikte boğlulacağız” dedi Dolayısıyla bu mücadelede iş birliğinin şart olduğuna bir kez daha değinen Bakan Pilli, daha radikal tedbirlerin de gündeme geleceğinin mesajını verdi.
07 Eylül 2020 Pazartesi 17:11