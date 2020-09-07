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Pilli: “Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz”

KIBRIS TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ, SAĞLIK BAKANI PİLLİ’YE NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:49
Pilli: “Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz”
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KIBRIS TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ, SAĞLIK BAKANI PİLLİ’YE NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kovid-19 ile savaşı ya hep birlikte kazanacaklarını ya da kaybedeceklerini, tüm sağlıkçıların aynı gemide olduğunu belirterek, "Gemi batarsa hep birlikte boğulacağız" dedi

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

GÜRKUT: “KAVGA DEĞİL İŞ BİRLİĞİ ZAMANI”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Yönetim Kurulu üyeleri zor bir süreçten geçildiğini, Sağlık Bakanlığı’nın rolü ve sorumluluğunun öneminin farkında olduklarını ifade etti.

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Toplumsal bilincin oluşturulması konusunda ve pandemiye karşı mücadelede Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden KTTB Başkanı Gürkut, yerel vakalar arttığından dolayı iş birliğinin şart olduğunu ve “Kavga zamanı değil, iş birliği zamanı” olduğunu söyledi.

Gürkut, ellerinden gelen her türlü desteği Sağlık Bakanlığı’na vereceklerini sözlerine ekledi.

PİLLİ: “GEMİ BATARSA HEP BİRLİKTE BOĞULACAĞIZ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de teşekkürlerini ileterek, bakanlık olarak aynı düşünceye sahip olduklarını ifade etti.

Kovid-19 ile savaşı ya hep birlikte kazanacaklarını ya da hep birlikte kaybedeceklerini dile getiren Pilli, tüm sağlıkçıların aynı gemide olduğunu kaydetti ve "Gemi batarsa hep birlikte boğulacağız" dedi.

Dolayısıyla bu mücadelede iş birliğinin şart olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, daha radikal tedbirlerin de gündeme geleceğinin mesajını verdi.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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Son Güncelleme: 07.09.2020 17:51
Anahtar Kelimeler:
Kovid1Sağlık Bakanı Ali Pilli
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