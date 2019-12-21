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Pilli: “Bu büyük mücadele ve acıları unutmak mümkün değil”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. 

Pilli: “Bu büyük mücadele ve acıları unutmak mümkün değil”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. 

21 Aralık 2019 Cumartesi 12:09
Pilli: “Bu büyük mücadele ve acıları unutmak mümkün değil”

Pilli, Kıbrıs Türk halkının Adadaki var olma mücadelesi sırasında tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen trajik olayların üzerinden 56 yıl geçmiş olmasına rağmen bu büyük mücadele ve acıları unutmalarının mümķün olmadığını vurguladı. 

Anavatan Türkiye’den alınan güç ve destekle şartlar ne olursa olsun KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin büyük bir kararlılıkla korunmaya devam edileceğini belirten Pilli, mesajında şunları kaydetti:

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“Kıbrıs Türk Halkı üzerinde derin izler bırakan tarihte kara bir leke olarak yerini alan bu soykırım hareketinin bir daha asla yaşanmaması en büyük temennimizdir.

Büyük bir cesaret ve fedakârlık göstererek Kıbrıs Türkleri’nin toplumsal varoluş mücadelesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahramanlarımızın huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyorum.”

Son Güncelleme: 21.12.2019 15:23
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİ21 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası
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