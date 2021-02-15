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Pilli BRT’ye konuştu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT ekranlarında yayınlanan “MANŞET ARTI” adlı programa telefonla bağlanarak salgınla mücadelede son durumu değerlendirdi..

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:27
Pilli BRT’ye konuştu
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Pilli, kapanmadan önce günlük vakaların 80’in üzerinde olduğunu, dün itibarıyla 17’ye kadar düştüğünü belirterek, alınan kararların yerinde olduğunu gördüklerini vurguladı..

Haftasonu yaşanan can kayıplarının artan vakaların bir sonucu olduğunu ifade eden Pilli, hayatını kaybeden hastaların ailelerine de başsağlığı diledi..

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Vakaların kontrol altına alınmış göründüğünü, bu haftaki gidişatın 22’sinde açılıma gidilip gidilmeyeceği hususunda çok önemli olduğunu vurgulayan Pilli, “Bundan sonra açılıma giderken bir kez daha kapanmamak için herkes üzerine düşeni yapmalıdır..Kahve içmelere,komşuya gitmelere ara verilsin..Bu hafta denetimler artacak..Ancak herkesi tek tek kontrol etmek mümkün değildir.. Bu yüzden bireysel önlemler çok önemlidir..Hedefimiz bir daha kapanmamak üzere 22’sinde açılmaktır” dedi..

Mart ayında öngörülen virüsün pik yapması konusuna da değinen Pilli, bunun da yine tedbirlere uyulmasıyla önüne geçilebileceğini, vakalar düştü diye rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı..

Aşılama konusuna da değinen Pilli, "Aşı merkezi sayısını 27’ye çıkardık. Sağlık çalışanları 65 yaş üstü polis ve yaşlı bakım merkezlerindekiler aşılandı. İkinci doz aşılara geçildi. 50 yaş üzeri kronik vakaların aşılanmasına başlanacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye’den aşı gelecek, Şubat sonu 100 bin kişi aşılarsak büyük rahatlama olacaktır. 50 bin doz aşı yaptık. AB'den de 2 bin Oxford Astrazeneca aşısı gelecek." dedi..

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Son Güncelleme: 15.02.2021 11:53
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİManşet ArtıKktc Açılma
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