Pilli: “BRTK’nin Kuruluşu ve sonrasındaki gelişmeleri ülke yayıncılık tarihine başarı öyküsü olarak yazılmıştır”

Bakan Pilli şu ifadelere yer verdi:

“58 Yıl önce bir radyo kanalı olarak yayın hayatına başlayan BRTK bugün radyo ve televizyon kanallarıyla uydudan da dünyaya yayın yapan ve Kıbrıs Türk Halkının sesini dünyaya duyuran gurur kaynağımız haline gelmiştir.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluşu ve sonrasındaki gelişmeleri de ülke yayıncılık tarihine başarı öyküsü olarak yazılmıştır.



Her geçen gün profesyonel kadrosuyla, kaliteli yayınlarıyla, kamusal yayıncılık sorumluluğuyla büyümeye devam eden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, ulusal çıkarlarımızın korunmasında oluşturulan birlik ve beraberlik ruhu ile hedefe kilitlenmenin başarıya ulaşmada ne denli önem taşıdığının en somut göstergesidir.BRTK’nin 58’nci yaşını en içten dileklerimle kutlar, dünden bugüne kurum’a hizmet eden ve aramızda olan herkesi saygı ve sevgiyle, aramızda olmayanları rahmetle anarım.”