Pilli: “BRTK’nin Kuruluşu ve sonrasındaki gelişmeleri ülke yayıncılık tarihine başarı öyküsü olarak yazılmıştır”

Bakan Pilli şu ifadelere yer verdi:
“58 Yıl önce bir radyo kanalı olarak yayın hayatına başlayan BRTK bugün radyo ve televizyon kanallarıyla uydudan da dünyaya yayın yapan ve Kıbrıs Türk Halkının sesini dünyaya duyuran gurur kaynağımız haline gelmiştir.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluşu ve sonrasındaki gelişmeleri de ülke yayıncılık tarihine başarı öyküsü olarak yazılmıştır.
BRTK’nin 58’nci yaşını en içten dileklerimle kutlar, dünden bugüne kurum’a hizmet eden ve aramızda olan herkesi saygı ve sevgiyle, aramızda olmayanları rahmetle anarım.”