Pilli: ”BRTK, çağdaş yayıncılık anlayışı ve başarıyla yoluna devam etmektedir”

Pilli, BRTK’nın 56. Kuruluş yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

“Yokluklar içinde kurulan ve kurulduğu günden bu yana, Milli mücadele dönemi başta olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyuran ve toplumun sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, çağdaş yayıncılık anlayışı ile başarı ile yoluna devam etmektedir.

BRTK’nın 56’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla tüm çalışanları en içten dileklerimle kutlar, kurumun bu günlere gelmesinde emek veren herkesi yürekten tebrik ederim.”