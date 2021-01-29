Pilli BRT'ye konuştu

Sağlık Bakanı Ali Pilli alınan kapanma kararıyla vakaların hemen düşmesinin, değil bulaşın önlenmesinin amaçlandığı söyledi..

“7 GÜNDE SALGIN KONTROL ALTINA ALINMAZ, 21 GÜN ŞARTTIR..GERÇEKLER ÜZERİNE HAREKET EDELİM”

Bulaşan kişinin ortaya çıkması için en az 7 güne ihtiyaç olduğunu , bulaşın 7. gün ile 14. gün arasında düşeceğini belirtti..Dolayısıyla toplamda 21 güne ihtiyaç olduğunu vurguladı

"ŞU ANA DEK 21 VAKA DAHA TESPİT EDİLDİ"

Dün akşamdan şu ana dek 21 vakanın daha tespit edildiğini de aktaran Pilli kapanma döneminde daha hızlı çalışacaklarını belirtti..

Yapılan günlük ortalama test sayısının 3600 civarında olduğunu, sağlıkçılarla yapılan istişareler sonucunda bunun ülkemiz için yeterli bir sayı olduğunu ancak ihtiyaç olması durumunda test sayısının artırılabileceğini ifade etti..

“HEDEFİMİZ MART SONUNA KADAR YETERLİ AŞILAMAYI YAPMAK”

Vakaların yoğun olduğu bölgelerde test sayısına, az olduğu bölgelerde de aşılamaya ağırlık verileceğini , hedefin Mart sonuna kadar yeterli aşılamayı yaparak Nisan ayında açılmak olduğunu belirti..

Salgının önlenmesinde halkımıza da büyük görev düştüğünü vurgulayan Pilli, bu savaşı ancak birlikte mücadeleyle kazanabileceğimizi vurgulayarak, halkı kurallara uymaya çağırdı..

Kapanma konusunda sıkıntı olduğunu, etrafta hareketin fazla olduğunu ve bunun azaltılması gerektiğinin önemini vurgulayan Pilli, bunun için denetimlerin sıkılaştırılacağını, cezaların konacağını belirtti..Pilli “Önümüzdeki 21 gün herkes üzerine düşeni yapmalı, tedbirleri alalım.Artık geri dönülmez bir yoldayız, 2021’i kazanmak zorundayız..” dedi

HEMŞİRE EKSİKLİĞİ…

Hemşire eksikliği yaşandığını belirten Pilli, “Sınav yapılmasına rağmen, formaliteler nedeniyle alım yapamıyoruz. 40 hemşire alacaktık, ancak Mart ayına iş başı yapabilecekler. Bu ülkede işler çok yavaş ilerliyor. Bunlar düzeltilmeli” dedi.