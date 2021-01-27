Pilli BRT'ye konuştu

BRT’de yayınlanan “Manşet +” programına konuk olan Sağlık Bakanı Ali Pilli, vaka artışlarındaki sebebin mevsimin kış oluşu,halkın alınan kararlara uymaması ve temaslıların kendisini gizlemesinden kaynaklandığını vurguladı..

Bu saatten sonra eskiyi kapatıp yeni sayfa açarak bu savaşı kazanacağız başka alternatifimiz yok diyen Pilli, aldığımız tedbirlerin yeterli olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz dedi..

Bakan Pilli halkı, herkesi üzerine düşeni yapmaya davet ederek, “Yoğun bakımda sıkıntı yaşayan genç hastalarımız da var, yazıktır, kurallara uyalım, bu salgını kontrol altına alalım” şeklinde konuştu

“GÜNDE 5000 AŞIYI YAPABİLECEK KAPASİTEDEYİZ”

Pandemi hastanelerindeki hasta sayısının şu anda tolere edilebilecek bir noktada olduğunu ancak bu rakamların aşağıya doğru çekilmek zorunda olduğuna da vurgu yapan Bakan Pilli aşılama konusunda ise esas sorunun tedarik olduğunu, günde 5000 aşıyı yapabilecek kapasitede olduklarını ve hedeflerinin aşılamayı Mart ayı sonuna kadar tamamlama olduğunu belirtti.

"TESTLER SÜRATLE DEVAM EDECEK"

Pilli nüfusumuza göre günlük yapılan test sayısının yeterli olduğunu ancak kapanmaya rağmen test sayısını artıracaklarını belirtti

“VAKALARIN 1 HAFTA SONRA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ”

Pilli bugünkü vaka sayısının şu ana kadar 20’leri bulduğunu söyleyerek, alınan önlemlere göre vaka sayısının bir hafta sonra düşmesinin beklendiğini kaydetti.