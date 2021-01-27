Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakan Pilli’nin intikamı!
Bakan Pilli’nin intikamı!
Doğru kararın doğru işletilmesi için…
Doğru kararın doğru işletilmesi için…
Bu özel hastaneler steril mi?
Bu özel hastaneler steril mi?
Tam kapanma olmalı…
Tam kapanma olmalı…
banner376

Pilli BRT'ye konuştu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin son gelişmeleri BRT’ye değerlendirdi

27 Ocak 2021 Çarşamba 11:20
Pilli BRT'ye konuştu
banner337
banner351

BRT’de yayınlanan “Manşet +” programına konuk olan Sağlık Bakanı Ali Pilli, vaka artışlarındaki sebebin mevsimin kış oluşu,halkın alınan kararlara uymaması ve temaslıların kendisini gizlemesinden kaynaklandığını vurguladı..

Bu saatten sonra eskiyi kapatıp yeni sayfa açarak bu savaşı kazanacağız başka alternatifimiz yok diyen Pilli, aldığımız tedbirlerin yeterli olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz dedi..

Bakan Pilli halkı, herkesi üzerine düşeni yapmaya davet ederek, “Yoğun bakımda sıkıntı yaşayan genç hastalarımız da var, yazıktır, kurallara uyalım, bu salgını kontrol altına alalım” şeklinde konuştu

banner341
“GÜNDE 5000 AŞIYI YAPABİLECEK KAPASİTEDEYİZ”
Pandemi hastanelerindeki hasta sayısının şu anda tolere edilebilecek bir noktada olduğunu ancak bu rakamların aşağıya doğru çekilmek zorunda olduğuna da vurgu yapan Bakan Pilli aşılama konusunda ise esas sorunun tedarik olduğunu, günde 5000 aşıyı yapabilecek kapasitede olduklarını ve hedeflerinin aşılamayı Mart ayı sonuna kadar tamamlama olduğunu belirtti. 

"TESTLER SÜRATLE DEVAM EDECEK"

Pilli nüfusumuza göre günlük yapılan test sayısının yeterli olduğunu ancak kapanmaya rağmen test sayısını artıracaklarını belirtti

“VAKALARIN 1 HAFTA SONRA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ”
Pilli bugünkü vaka sayısının şu ana kadar 20’leri bulduğunu söyleyerek, alınan önlemlere göre vaka sayısının bir hafta sonra düşmesinin beklendiğini kaydetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİBRTManşet Artı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne ve Lefkoşa’da bugün sokağa çıkmak yasak
Girne ve Lefkoşa’da bugün sokağa çıkmak yasak
KTTO kapanma kararını eleştirdi
KTTO kapanma kararını eleştirdi
Saner BRT'ye konuştu
Saner BRT'ye konuştu
Sivil Savunma Teşkilatı,Girne giriş çıkış noktalarına çadırlar kurdu
Sivil Savunma Teşkilatı,Girne giriş çıkış noktalarına çadırlar kurdu
Eczanelerin çalışma saatleri, sokağa çıkma yasağı boyunca değişmeyecek
Eczanelerin çalışma saatleri, sokağa çıkma yasağı boyunca değişmeyecek
Din İşleri Başkanı Atalay’dan çağrı
Din İşleri Başkanı Atalay’dan çağrı
Emekli maaşları bugün hesaplara yatıyor
Emekli maaşları bugün hesaplara yatıyor
Kovid-19 salgınında son durum
Kovid-19 salgınında son durum
Tatar, Kıbrıs'ın Geleceği" konulu çevirim içi panelde konuştu
Tatar, Kıbrıs'ın Geleceği" konulu çevirim içi panelde konuştu
Sokağa çıkma izin başvuruları için dijital izin belgesi devreye girdi
Sokağa çıkma izin başvuruları için dijital izin belgesi devreye girdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim