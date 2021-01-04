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Pilli BRT'ye konuştu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT ekranlarında yayınlanan “Manşet+” programına telefonla bağlanarak, Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:15
Pilli BRT'ye konuştu
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Ziyaretlerde ikram yapılmaması, iş yerlerinde kahve-çay aralarına tek tek çıkılması gerektiğini vurgulayan Pilli, “Özellikle ikramlar sırasında maskeler çıkıyor. Herkesten rica ediyorum; maske ve sosyal mesafe kuralına herkesin uyması gerek” dedi.

"Yanınızda gördüğünüz kişi pozitif olabilir"

“Herkes şu an pozitif olabilir” diyen Pilli, “Yanınızda gördüğünüz kişi, hiçbir şikayeti olmasa bile pozitif olabilir. Temaslılardan çok sayıda vaka çıkıyor” ifadelerini kullanarak, “Bir ay eğlenceye gitmeyip, kurallara uyarsanız ölmezsiniz. Ama uymazsanız, canınızı kaybedebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin saat 10.00 sıralarında toplandığını ve tedbirleri görüştüğünü belirten Pilli, Güney Kıbrıs’a geçişlere ilişkin sıkı tedbirlerin devam edeceğine işaret etti.

"Herkesin başına Polis koymak mümkün değil"

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Alınan tedbirlere uyulmadığından şikayet eden Bakan Pilli, “Herkesin başına bir polis koymamız mümkün değil” dedi.

"Tamamen kapanma şu an söz konusu değil"

Şu an için “tamamen kapanmanın” söz konusu olmadığını ancak sağlık sisteminin çökmesi gibi bir olasılıkta bu seçeneği değerlendirebileceklerini kaydederek, “Önümüzdeki günlerde vakalar nereye gidecek, bilmiyoruz. Gidişata göre gerekli adımlar atılacak” dedi.

Mutasyon virüs KKTC'ye geldi mi?

Mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayıldığı iddia edilen virüsün Türkiye ve Güney Kıbrıs’a ulaştığını anımsatan Pilli, “Mutasyona uğrayan virüsün KKTC’ye ulaşıp ulaşmadığını, buradan aldığımız örnekleri Türkiye’ye göndererek tespit edeceğiz. Yarın göndermeyi planlıyoruz” dedi.

Tarama

Tüm okulları, iş yerlerini ve kurumları taramak adına bir takvimlendirme yaptıklarını ifade eden Pilli, “Bize biraz yardım edilirse, bulaşı önleyebiliriz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİManşet ArtıBRT
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