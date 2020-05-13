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Pilli: “Bizi tanısanız da tanımasanız da biz varız”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) mesaj göndererek, “Biz de buradayız” dedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:23
Pilli: “Bizi tanısanız da tanımasanız da biz varız”
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) mesaj göndererek, “Biz de buradayız” dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yayın yapan medya kuruluşlarından A Habere konuk olarak Hakan Yıldırım’ın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklamalarda bulundu.  
“Eğer bir başarı varsa bu KKTC’nin başarısıdır” diyen Pilli, başarının; süreç içerisinde hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı ve uyguladığı kararlar, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve halkın alınan kararlara en iyi şekilde uymasıyla sağlandığını belirtti. 
“PANDEMİ HASTANESİ KORONA VİRÜS’TEN ÖNCE GÜNDEMİMİZDEYDİ”
Pilli, virüsün Aralık 2019’da Çin’de görüldüğü andan itibaren, çalışmalara başladıklarını ve pandemi hastanesi çizimi yaptıklarını kaydetti.

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Pilli, “Ocak ayında çalışmaları yaptık. Bu tip vakalarda bakacağımız yeri hazırladık, pandemi hastanemizi hazırladık, kullanılacak cihazlar arttırıldı, gerekli tüm eğitimler verildi, zaten çalışan bir ekibimiz vardı. Ocak ayından beri çalışıyorduk. Mart ayında bu vakalar çıkınca, sınır kapıları ve hava - deniz kapılarında tedbirleri aldık. Yol haritasını o zamandan çizdik. Vakanın çıktığı günden itibaren, sözkonusu oteli karantinaya aldık. O günden bu zamana dıştan gelen herkesi ev karantinasına aldık, sonrasında otel karantinasına çevirdik” dedi.
“TÜRKİYE YANIMIZDA OLDU”
Bu dönemde bazı sıkıntıların olduğuna dikkat çeken Pilli, “Eskiden olduğu gibi Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda oldu, bu dönemde de aktif bir şekilde yanımızda oldu, bunun için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
“BİZ BURADA VARIZ”
Dünya Sağlık Örgütü’ne de mesaj gönderen Pilli, “Biz KKTC olarak burada varız. Bütün dünya bizi tanımasa bile biz KKTC olarak varız, tüm kurum ve kuruluşlularımızla varız. Alt kadrolarımızla varız ki kadrolarımız en iyi çalışan kadrolardır. Buradan dünyaya iletmek istiyorum. DSÖ bizimle direkt temasa geçsin. Bizi tanısanız da tanımasanız da varız ve en iyi şekilde çalışıyoruz. Burada yaptığımız tüm faaliyetlerin dünyaya iletilmesini istiyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 13.05.2020 17:01
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