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Pilli: “Bazı yayın organlarında karar gibi gösterilen maddeler öneridir”

07 Eylül 2020 Pazartesi 18:43
Pilli: “Bazı yayın organlarında karar gibi gösterilen maddeler öneridir”
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“COVİD 19 SÜRECİNDE KARAR MERCİİ BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’DİR. KOMİTE AKTARILAN ÖNERİLERİ VE GÖRÜŞLERİ SÜZGEÇTEN GEÇİRECEK, ALINACAK TEDBİRLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Bazı yayın organlarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları gibi gösterilen maddeler önerilerden ibarettir” dedi.

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Pilli, Covid 19 sürecinde karar merciinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi olduğunu kaydederek, komitenin tarafların aktardığı önerileri ve görüşleri süzgeçten geçireceğini, tedbirleri kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Bakan Pilli, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“Bakanlığımızın talebi üzerine, gerek sağlıkla ilgili sivil toplum örgütleri, gerekse konuyla ilgili hekimlerimizden Covid 19 süreci ile ilgili önerileri talep ettik. Önerileri toplum sağlığını ön planda tutarak gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere Covid 19 sürecinde karar merci Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesidir. Bu süreç içinde komitemiz, aktarılan öneriler ve görüşleri süzgeçten geçirip alınacak tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak. Bugün bazı yayın organlarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları gibi gösterilen maddeler sadece  önerilerden ibarettir.”

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Son Güncelleme: 07.09.2020 18:51
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİSağlık Bakanı
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