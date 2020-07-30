Pilli: “Bayramda sosyal mesafe kurallarına uyalım, sevdiklerimizi koruyalım”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramda kurallara uymanın önemine dikkat çekti ve “Bu bayram öpüşmeden, sarılmadan, sosyal mesafe kurallarına uyalım ve sevdiklerimizi koruyalım” çağrısında bulundu.

Bakan Pilli mesajında, “Birlik, beraberlik, paylaşım ve dayanışmanın arttığı bayramlar, bizleri birbirimize bağlayan, aile bağlarını güçlendiren önemli günlerdir. Ancak bu bayram kendi sağlığımız ve aile büyüklerimizin sağlığı için, öpüşmeden, sarılmadan, sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramı geçirmeli, özellikle maske kullanımına dikkat etmeliyiz. 65 yaş üstü ve kronik hastalar mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

“KURALLARA UYMAK ELZEM”

Bu dönemde vatandaşların mecbur kalmadıkça yurt dışına gitmemeleri, yurt dışında bulunmaları halinde maske kullanımına özen göstermeleri, kalabalık yerlerde bulunmamalarının önem taşıdığını belirten Pilli, KKTC’de tüm kurum ve kuruluşlar, iş yerleri, eğlence mekanları ve restoranların, gerekli tüm kurallara uymasının elzem olduğunu vurguladı.

Pilli, belirtilen hijyen kuralları, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kuralları ihlal eden iş yerlerine gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir pandemi yaşandığını ve kapanmanın ardından kademe kademe normal hayata dönüldüğünü anımsatan Pilli, “Bu süreçte vakalar olmaktadır ve olmaya devam edecektir. Burada en önemli nokta herkesin kendine düşen görevi yapması ve kurallara uymasıdır.” ifadelerini kullandı.

Pilli, şu anda tedavisi devam eden vakalar arasında yoğun bakımda hasta bulunmadığını, hastaların genel durumları iyi olduğunu belirtti.

“Bizler Sağlık Bakanlığı olarak, halkımızın sağlığı ve bu salgını en az seviyede atlatmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam etmekteyiz. Halkımızın da çağrılarımıza duyarlılık göstererek yine bu mücadelede yanımızda olacağından kuşku duymamaktayım” ifadelerini kullanan Pilli, tüm halkın bayramını kutlayarak, sağlıklı günler diledi.