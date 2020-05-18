Pilli: "Atatürk'ün belirttiği gibi yarınların sorumluluğunu üstlenecek güç ve kabiliyet gençlerimizdedir"

PİLLİ: "ATATÜRK'ÜN BELİRTTİĞİ GİBİ YARINLARIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENECEK GÜÇ VE KABİLİYET GENÇLERİMİZDEDİR"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yarınların sorumluluğunu üstlenecek güç ve kabiliyetin, Atatürk’ün dediği gibi gençlerde olduğunu belirtti.

Pilli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümünün coşkusunu yaşamaktayız” diyen Bakan Pilli, bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle meydanlarda olamayacaklarını ama coşku ve heyecanın ilelebet kalplerinde olmayı sürdüreceğini kaydetti.

“Tüm dünyayı etkisi altına alan ve KKTC’de de etkisini gösteren pandemi sürecinde ne mutlu ki bize önemli bir yol kat etmiş, şu anda bu salgını kontrol altına almış bulunmaktayız” diyen Pilli, sürecin sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla başarıya ulaştığını kaydetti.



“DÜNYADA SALGIN BİTMEDİ… SAĞLIĞINIZ İÇİN KURALLARA UYUN, BİZE DESTEK OLUN”Pilli, ancak dünyada henüz salgının bitmediğine işaret ederek “Dünyada salgın devam ettiği sürece tehlike altında olduğumuzu yeniden hatırlatmak isterim. Süreç içerisinde sizlerden en önemli beklentimiz, başta kendi sağlığınız için kurallara uymanız ve bizlere destek olmaya devam etmenizdir” ifadelerini kullandı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yarınların sorumluluğunu üstlenecek güç ve kabiliyetin gençlerde olduğuna inandığını ve kutlu yolculuğun fikri ve manevi ruhunu gençlere emanet ettiğini belirten Pilli, mesajında şunları kaydetti:“Başta siz gençlerimizle birlikte KKTC olarak yürekten inanıyorum ki salgın nedeniyle sadece sağlık değil, ekonomik ve sosyal açıdan da yaşadığımız tüm sıkıntıları geride bırakacağız.Bu duygu ve düşüncelerle vatan ve millet uğruna büyük fedakarlıklar göstererek büyük Türk ulusuna bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve bütün şehitler ile ebediyete intikal etmiş gazilere şükranlarımı sunar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.”